Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Arıcılık ve Arı Ürünleri Paneli Yapıldı

Çanakkale'de Arıcılık ve Arı Ürünleri Paneli Yapıldı

1 saat önce

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Çanakkale Arıcılar Birliği işbirliği ile "Çanakkale'de Arıcılık ve Arı Ürünleri " konulu panel düzenlendi.

Çanakkale'de Arıcılık ve Arı Ürünleri Paneli Yapıldı, System.String[]
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Çanakkale Arıcılar Birliği işbirliği ile "Çanakkale'de Arıcılık ve Arı Ürünleri " konulu panel düzenlendi.

Çanakkale Ticaret Borsasında gerçekleştirilen panele, Vali Orhan Tavlı, Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, Arıcılar Birliği Başkanı Cahit İleri, akademisyenler ve arıcılar katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan panelde, Vali Orhan Tavlı, Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ve Arıcılar Birliği Başkanı Cahit İleri birer konuşma yaptı.

Ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ODÜH Şube Müdürü Yüksel Yanmadık, Çam Pamukku Koşnili ve Çam Balı Üretimi hakkında Yapılan çalışmalara ilişkin bir sunum yaptı.

ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Hanife Akyalçın tarafından Arı Ürünlerinin İnsan Yaşamındaki Önemi Hakkında bilgi verdi.

Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu tarafından Genel Arıcılık hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:20 Kaynak: İHA

Orhan Tavlı, Çanakkale, Güncel
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