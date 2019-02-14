Çanakkale'de Hırsızlık: 4 Gözaltı
55 dakika önce
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, jandarma tarafından Balıkesir'e bağlı Gönen ilçesinde 6 evden hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 4 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
Çanakkale
'nin Biga
ilçesinde, jandarma tarafından Balıkesir
'e bağlı Gönen
ilçesinde 6 evden hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 4 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Biga ilçesi Gümüşçay
beldesinde meydana gelen evden hırsızlık olayı ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırma ve inceleme sonucunda A.E., Ş.B., Y.Ö. ve A.E. isimli şahısların hırsızlık olayının failleri olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde A.E, Ş.B., Y.Ö. ve A.E. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan sorgulamalarında Balıkesir ili Gönen ilçesinde meydana gelen 6 evden hırsızlık olayının failleri olduğu tespit edildi.
Şüphelilerin jandarmada işlemleri ise sürüyor. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:06 Kaynak: İHA
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