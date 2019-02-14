Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Hırsızlık: 4 Gözaltı

Çanakkale'de Hırsızlık: 4 Gözaltı

55 dakika önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, jandarma tarafından Balıkesir'e bağlı Gönen ilçesinde 6 evden hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 4 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale'de Hırsızlık: 4 Gözaltı, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, jandarma tarafından Balıkesir'e bağlı Gönen ilçesinde 6 evden hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 4 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Biga ilçesi Gümüşçay beldesinde meydana gelen evden hırsızlık olayı ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırma ve inceleme sonucunda A.E., Ş.B., Y.Ö. ve A.E. isimli şahısların hırsızlık olayının failleri olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde A.E, Ş.B., Y.Ö. ve A.E. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan sorgulamalarında Balıkesir ili Gönen ilçesinde meydana gelen 6 evden hırsızlık olayının failleri olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin jandarmada işlemleri ise sürüyor. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:06 Kaynak: İHA

Jandarma, Biga, Çanakkale, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ağılın Önünde Nöbet Tutan Vatandaş, Hırsızları Vurdu: 1 Ölü, 2 Yaralı Otomobille Kaçan Hırsızlık Zanlılarına Ateş Açtı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Ormana Kaçırılan Kadın, Eski Eşi Tarafından Öldürüldü Avrupa'ya Mülteci Alınacağı Yalanı Binlerce Suriyeliyi Derneğin Kapısına Yığdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 13:01:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Hırsızlık: 4 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]