Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 23 tutuklama - Son Dakika
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 23 tutuklama

21.05.2022 10:27

- Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 23 tutuklama Çanakkale merkezli 3 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 23 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 23 tutuklama

ÇANAKKALE - Çanakkale merkezli 3 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 23 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele daire başkanlığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan Çanakkale merkezli Edirne ve İstanbul illerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alınmıştı. 150 polisin ve 6 dedektör köpeğin katıldığı operasyonda 12 parça 56,51 gram sentetik kannabinoid, 2 parça 3,18 gram rsrar, 35 parça 168, 76 gram metamfetamin, 23 parça 24,88 gram eroin maddesi, 23 adet sentetik ecza, 5 adet extacy, 52 kök kenevir bitkisinin yanı sıra 12 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli Cumhuriyet Savcılığından serbest bırakılırken 7 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kaldı. 23 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi. 4 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 23 tutuklama
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 23 tutuklama
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 23 tutuklama
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 23 tutuklama
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 23 tutuklama

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 23 tutuklama - Son Dakika


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