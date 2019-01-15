Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi Adilcevaz'da

ÇANAKKALE Savaşları Gezici Müzesi, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ziyarete açıldı.

ÇANAKKALE Savaşları Gezici Müzesi, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ziyarete açıldı. Müze Koordinatörü Yürükaslan, 9 yılda yaklaşık 10 milyon civarında ziyaretçiye Çanakkale'yi anlattıklarını söyledi.



Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi, Adilcevaz Kaymakamlığı ve Adilcevaz Belediyesi'nin katkıları ile ilçeye getirilerek ziyarete açıldı. Adilcevaz Belediyesi otogar düğün ve konferans salonunda bir hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan müzenin açılışı törenle yapıldı. Açılışa Kaymakam Arif Karaman, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Savaş Dalgıç, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Ergül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Müzede, 1. Dünya Savaşı sırasında, 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'ndaki Çanakkale Savaşı'na ait malzemeler sergileniyor.



9 YILDA 10 MİLYON ZİYARETÇİ



Projenin önemini anlatan Çanakkale Gezici Müzesi Koordinatörü Cengiz Yürükaslan, savaşın bilnmeyen yönlerine ışık tutan müzenin İçişleri Bakanlığı'nın da desteğiyle özel müzeler, koleksiyonerler ve köylülerin malzemelerinden derlendiğini söyledi. Türkiye'nin her yerini 9 yıldır dolaşarak gezici müzeyi vatandaşın ayağına götürdüklerini belirten Yürükaslan, Çanakkale'ye gidemeyen, oraları görme imkanı olmayan öğrencilere ve vatandaşlara Çanakkale'yi ve Çanakkale ruhunu ayaklarına götürürek yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Bunun çok büyük bir sosyal sorumluluk proje olduğunu ve 9 yıldır yaklaşık 10 milyon civarında ziyaretçiye Çanakkale'yi anlattıklarını belirten Yürükaslan şöyle konuştu:



'BİLİNMEYEN ÇANAKKALE'Yİ ANLATIYORUZ'



"Müzede bine yakın malzeme var. Bunların hepsi 104 yıllık Çanakkale'de kullanılmış orijinal ve çok özel malzemelerdir. Hatta müzemizde bulunan malzemelerin birçoğu Çanakkale'mizde dahi yok. Gittiğimiz yerlerde öğretmenler, öğrenciler ve halkımız biz Çanakkale'ye gittik fakat bunları görmedik diyorlar. Doğrudur, çünkü çok özel malzemelerİ içinde bulunduran bir müzemiz var. Bunların yanı sıra Çanakkale'yi anlatan 30'a yakın tanıtım tablomuz var. Ayrıca çocuklarımızın görmesi ve daha iyi anlaması için sıhhiye çadırımız var. Çanakkale'de dahi olmayan, Çanakkale tarihinin dahi çok yazmadığı, bilinmeyen bir Çanakkale'yi tanıtıyoruz. Biz bu görselleri tüm Anadolu'yu karış karış gezerek sergi halinde halkımıza sunuyoruz. Bilinmeyen yönleri açısından müzemiz oldukça değerlidir ve çok önemlidir. Bu ruhu görmek, tanımak, yaşamak için herkes müzemizi ziyaret etmeli ve tarihi burada yaşamalıdır."



Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise, müzenin bir hafta süreyle açık kalacağını belirterek, "Çanakkale Şehitliği'ne gitme imkanı bulamayan öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız için bu büyük bir fırsat. Müzemiz Adilcevaz Belediyesi düğün ve konferans salonunda hafta sonuna kadar öğrenci ve vatandaşlarımızın ziyaretine açık olacaktır. Herkesin mutlaka ilçemize gelen Çanakkale gezici müzesini görmesini temenni ediyorum" dedi.



- Bitlis

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kar Kalınlığının 3 Metreye Ulaştığı Tunceli Ovacık'ta, Binalar Görünmez Hale Geldi

Erdoğan, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'la Yaptığı Görüşmenin Detaylarını Anlattı

Sanatçı İbrahim Tatlıses'in Annesi Hayatını Kaybetti

Bakan Varank Gençlere Müjdeyi Verdi! 12 İlde Hizmete Giren Deneyap Atölyeleri 81 İle Kurulacak ve Ücretsiz Olacak