Üye Girişi
Caner Erkin'in başını ettiği küfürler mi yaktı? İşte kadro dışı kalmasının detayları - Son Dakika

Caner Erkin'in başını ettiği küfürler mi yaktı? İşte kadro dışı kalmasının detayları

05.08.2021 10:27

Vitor Pereira'nın, daha ilk haftadan Caner'i düşünmediğini yönetime ilettiği öğrenildi. Pereira ilk görüşmede; tecrübeli oyuncuyu daha önce ettiği küfürlerden dolayı değil, sistemine uymadığı için takımda görmek istemediğini söyledi. Portekizli hoca Caner'e hazırlık maçlarında şans verdi ve aradığını bulamadı. Kadro dışı kararı kaçınılmaz oldu.

Fenerbahçe'de Caner Erkin'in gözden çıkarılması, taraftarlar ve futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Fanatik'in haberine göre; Pereira, daha ilk haftadan Caner'i kadroda düşünmediğini yönetime sunduğu raporda belirtti.

Caner Erkin, ettiği küfürler yüzünden mi kadro dışı kaldı? İşte perde arkasında yaşananlar

"BU SİSTEME UYMUYOR"

32 yaşındaki sol bekin sistemine uymadığını vurgulayan Pereira'nın yönetime, "Caner planlarımda yok. Bu kararım kişisel değil. Caner sistemime uymuyor" dediği öğrenildi. Pereira'nın, bu yüzden Caner'e hazırlık maçlarında az süre verdiği ortaya çıktı.

Caner Erkin, ettiği küfürler yüzünden mi kadro dışı kaldı? İşte perde arkasında yaşananlar

HIZLI KANAT BEK

3-4-2-1 olarak belirlediği sistemine çok inanan Pereria, o bölgeye hızlı bir kanat beki istiyor. Novak'la beraber yapılacak yeni transferle o bölgede elinin rahat olacağını düşünen Portekizli hocanın, bu nedenle Caner'i ilk günden beri takımda düşünmediği gelen haberler arasında.

Caner Erkin, ettiği küfürler yüzünden mi kadro dışı kaldı? İşte perde arkasında yaşananlar

SARILMALI POZ GELMİŞTİ

2015-16 sezonunda, Galatasaray derbisi öncesi Caner Erkin ile Portekizli teknik adam arasında tartışma yaşanmıştı. Caner, hocasına küfürler etmiş ve kadro dışı kalmıştı. Pereira'nın ikinci döneminde buzların eridiği görülmüştü ancak sezon başlamadan Caner'in bileti kesildi.

Caner Erkin'in başını ettiği küfürler mi yaktı? İşte kadro dışı kalmasının detayları

Caner Erkin, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Caner Erkin'in başını ettiği küfürler mi yaktı? İşte kadro dışı kalmasının detayları - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

11:04 "Teröristler orman yakacak" iddiası ortalığı birbirine kattı! Eli sopalı grup, yolunu kestikleri araca saldırdı Ali Koç'u sinirlendirecek sözler! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü 11:02 Ali Koç'u sinirlendirecek sözler! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemada PCR testi istenebilir 10:52 Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemada PCR testi istenebilir
7 kişinin katil zanlısının 6 günlük kaçış hikayesi! Bahçelerden elma çalıp, ağaç diplerinde uyumuş 10:33 7 kişinin katil zanlısının 6 günlük kaçış hikayesi! Bahçelerden elma çalıp, ağaç diplerinde uyumuş Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim 10:23 Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti 10:19 Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti
168 yangın kontrol altına alındı, 6 ilde alevlere müdahale devam ediyor! İşte il il son durum 10:02 168 yangın kontrol altına alındı, 6 ilde alevlere müdahale devam ediyor! İşte il il son durum Yangınlarla mücadelede en önde yer aman İbrahim Çelikkol'un mesajını, Mustafa Sandal paylaştı: Dualarınız için minnettarız 09:36 Yangınlarla mücadelede en önde yer aman İbrahim Çelikkol'un mesajını, Mustafa Sandal paylaştı: Dualarınız için minnettarız

Son Dakika Haberleri
11:04 "Teröristler orman yakacak" iddiası ortalığı birbirine kattı! Eli sopalı grup, yolunu kestikleri araca saldırdı
11:02 Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor
11:01 Ali Koç'u sinirlendirecek sözler! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü
10:57 Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var
10:51 Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemada PCR testi istenebilir
10:42 Canınız sağ olsun kızlar! Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo'yu tarihimizin en iyi derecesiyle kapattı
10:29 Deniz Akkaya çılgına döndü! Şeyma'nın jet ski üzerindeki pozlarına yorumsuz kalamadı
10:27 Caner Erkin'in başını ettiği küfürler mi yaktı? İşte kadro dışı kalmasının detayları
10:20 Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı
10:15 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den ilginç itiraf: Vallahi çok yoruldum ağabey
Bir erkeğin cansız bedeni sahilde kıyıya vurmuş olarak bulundu Bir erkeğin cansız bedeni sahilde kıyıya vurmuş olarak bulundu         
11:05
Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:03
Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var         
10:57
Canınız sağ olsun kızlar! Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo'yu tarihimizin en iyi derecesiyle kapattı Canınız sağ olsun kızlar! Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo'yu tarihimizin en iyi derecesiyle kapattı         
10:43
Deniz Akkaya çılgına döndü! Şeyma'nın jet ski üzerindeki pozlarına yorumsuz kalamadı Deniz Akkaya çılgına döndü! Şeyma'nın jet ski üzerindeki pozlarına yorumsuz kalamadı         
10:30
Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı         
10:21
Son Dakika: Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler söndürüldü! İlk incelemede ana ünitede hasar olmadığı anlaşıldı Son Dakika: Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler söndürüldü! İlk incelemede ana ünitede hasar olmadığı anlaşıldı         
10:08
Azra'yı vahşice öldürüp üzerine jiletle adını yazan katil zanlısının eski sevgilisi konuştu Azra'yı vahşice öldürüp üzerine jiletle adını yazan katil zanlısının eski sevgilisi konuştu         
09:49
Son Dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Son Dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Help Turkey" başlıklı paylaşımlar hakkında resen soruşturma başlattı         
09:33
YAŞ kararlarının dikkat çeken isimleri! Orhan Gürdal tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim oldu YAŞ kararlarının dikkat çeken isimleri! Orhan Gürdal tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim oldu         
20:32
Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı         
20:31
7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti 7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti         
19:44
Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş         
17:40
Evden gelen pis koku harekete geçirdi! Ölü bulunan genç, arkasında sır dolu bir cümle bıraktı Evden gelen pis koku harekete geçirdi! Ölü bulunan genç, arkasında sır dolu bir cümle bıraktı         
17:18
Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti         
16:51
Yangın bölgesinde çalışan Rus uçağının metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı Yangın bölgesinde çalışan Rus uçağının metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2021 11:09:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Caner Erkin'in başını ettiği küfürler mi yaktı? İşte kadro dışı kalmasının detayları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement