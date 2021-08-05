Fenerbahçe'de Caner Erkin'in gözden çıkarılması, taraftarlar ve futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Fanatik'in haberine göre; Pereira, daha ilk haftadan Caner'i kadroda düşünmediğini yönetime sunduğu raporda belirtti.
32 yaşındaki sol bekin sistemine uymadığını vurgulayan Pereira'nın yönetime, "Caner planlarımda yok. Bu kararım kişisel değil. Caner sistemime uymuyor" dediği öğrenildi. Pereira'nın, bu yüzden Caner'e hazırlık maçlarında az süre verdiği ortaya çıktı.
3-4-2-1 olarak belirlediği sistemine çok inanan Pereria, o bölgeye hızlı bir kanat beki istiyor. Novak'la beraber yapılacak yeni transferle o bölgede elinin rahat olacağını düşünen Portekizli hocanın, bu nedenle Caner'i ilk günden beri takımda düşünmediği gelen haberler arasında.
2015-16 sezonunda, Galatasaray derbisi öncesi Caner Erkin ile Portekizli teknik adam arasında tartışma yaşanmıştı. Caner, hocasına küfürler etmiş ve kadro dışı kalmıştı. Pereira'nın ikinci döneminde buzların eridiği görülmüştü ancak sezon başlamadan Caner'in bileti kesildi.
Son Dakika › Spor › Caner Erkin'in başını ettiği küfürler mi yaktı? İşte kadro dışı kalmasının detayları - Son Dakika Spor