Caner Erkin'in başını ettiği küfürler mi yaktı? İşte kadro dışı kalmasının detayları

Fenerbahçe'de Caner Erkin'in gözden çıkarılması, taraftarlar ve futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Fanatik'in haberine göre; Pereira, daha ilk haftadan Caner'i kadroda düşünmediğini yönetime sunduğu raporda belirtti.

"BU SİSTEME UYMUYOR"

32 yaşındaki sol bekin sistemine uymadığını vurgulayan Pereira'nın yönetime, "Caner planlarımda yok. Bu kararım kişisel değil. Caner sistemime uymuyor" dediği öğrenildi. Pereira'nın, bu yüzden Caner'e hazırlık maçlarında az süre verdiği ortaya çıktı.

HIZLI KANAT BEK

3-4-2-1 olarak belirlediği sistemine çok inanan Pereria, o bölgeye hızlı bir kanat beki istiyor. Novak'la beraber yapılacak yeni transferle o bölgede elinin rahat olacağını düşünen Portekizli hocanın, bu nedenle Caner'i ilk günden beri takımda düşünmediği gelen haberler arasında.

SARILMALI POZ GELMİŞTİ

2015-16 sezonunda, Galatasaray derbisi öncesi Caner Erkin ile Portekizli teknik adam arasında tartışma yaşanmıştı. Caner, hocasına küfürler etmiş ve kadro dışı kalmıştı. Pereira'nın ikinci döneminde buzların eridiği görülmüştü ancak sezon başlamadan Caner'in bileti kesildi.