Çankaya Belediyesi'nden 20 Kasım Çocuk Hakları Günü Etkinlikleri

18.11.2025 11:21
Çankaya Belediyesi, 20 Kasım Çocuk Hakları Günü öncesinde çocuklar ve annelerine yönelik çeşitli atölye eğitimleri düzenledi. Etkinlikte çocuklar, Pisagor'un Adalet Kupası deneyini uygularken, annelere toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele eğitimi verildi.

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, 20 Kasım Çocuk Hakları Günü öncesinde, Çankayalı çocuklar ve annelerini atölye eğitimlerinde buluşturdu. Bayraktar Çankaya Evi'ndeki etkinlikte çocuklar, Pisagor'un Adalet Kupası deneyini uygularken, velilere Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Dayalı Şiddet ve Mücadele eğitimleri verildi.

Çankaya Belediyesi, 20 Kasım Çocuk Hakları Günü'nü bir hafta sürecek etkinliklerle kutluyor. Çocuk haklarına ve aile içi şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerin ilki, Bayraktar Çankaya Evi'nde düzenlendi. Belediye, Çocuk Hakları Günü öncesi Çankayalı çocuklar ve anneleri atölye eğitimlerinde bir araya getirdi. Etkinlikte çocuklar, Pisagor'un Adalet Kupası deneyini uygularken, velilere cinsiyet eşitsizliği eğitimleri verildi.

GEA (Toprak Ana) Arama Kurtarma Gönüllüleri işbirliğiyle düzenlenen Çocuk Hakları Atölyesinde, antik dönemden bu yana "Eşitlik Üzerine" düşünme ve uygulama çalışması olan "Pisagor'un Adalet Kupası" deneyi gerçekleştirildi. Deney boyunca çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi. Aynı anda anneler de Kadın Dayanışma Vakfı'ndan Çiğdem Kolot ve Merve Arılık tarafından verilen "Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Dayalı Şiddet ve Mücadele Mekanizmaları" eğitimine katıldı.

Etkinlikler hafta boyunca sürecek

Çankaya Belediyesi Kreş Müdürlüğü Çocuk Hakları Birimi öncülüğünde gerçekleşecek farkındalık etkinliklerinin takvimi şöyle:

-18 Kasım 2025 Salı

Etkinlik: Kentim ve Haklarım Temalı Kültürel Gezisi

Yer: Ulus Bölgesi (PTT Müzesi, Suluhan Çarşısı, Hacı Bayram Veli, Sümerbank, Roma Kalıntıları, I. Meclis, Pera Palas) saat: 15.00

-19 Kasım 2025 Çarşamba

Etkinlik: Depreme Dayanıklı Bina Yapımı Deneyi

Yer: Bayraktar Çankaya Evi saat: 18.30 – 20.00

İş Birliği: Aktiffelsefe Kültür Derneği/ GEA Arama Kurtarma Ekibi Gönüllüleri

-20 Kasım 2025 Perşembe

Etkinlik: Güvenli Yaya Geçişleri ve Trafik Farkındalığı Eğitimi 15.15- 16.15: Çankaya Belediyesi Mustafa Kemal Gürbüz Salonu, 16.15 sonrası: Atatürk Bulvarı, Güvenpark ve Kızılay AVM ışıkları (Uygulamalı)

-21 Kasım 2025 Cuma

Etkinlik: Çocuklarla Çalışan Personellere Farkındalık Eğitimi

Yer: Ankara Barosu Konferans Salonu saat: 13.00-15.00

Kaynak: ANKA

