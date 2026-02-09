Çankırı'da Sigara Bırakma Töreni - Son Dakika
Çankırı'da Sigara Bırakma Töreni

Çankırı\'da Sigara Bırakma Töreni
09.02.2026 17:51
Çankırı'da düzenlenen programda, sigarayı bırakan 19 kişiye berat verildi. Vali Çakırtaş, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekti.

Çankırı'da 9 Şubat Sigara Bırakma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, sigarayı bırakan 19 kişiye "Sigara Bırakma Beratı" verildi.

Çankırı Valiliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvurarak tedavi sürecini başarıyla tamamlayan vatandaşlara beratları takdim edildi.

Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, programda yaptığı konuşmada, hayatında hiç sigara içmediği için kendini şanslı hissettiğini söyledi.

Farklı birçok bağımlılık türü olduğunu belirten Çakırtaş, "Dijital bağımlılık da çok büyük bir hastalık ve günümüzde gençlerimizde çok yaygın. Bunun içerisinde sosyal medya kullanımı, birçok alan var. Ben de çok sosyal medya kullanımını seven biri değilim. Valiliğimizin veya kurumlarımızın resmi Twitter adresleri ya da ilgili sosyal medya mecraları var. Bu sigara konusuna aşırı alerji duyduğum için Çankırı'ya geldikten sonra ilk tweetimi kendi Twitter adresimden bugün sigara bırakmak için attım. Bu da sigara bırakma konusunda hassasiyetimizi göstermek açısından önemli bir husus olduğunu düşünüyorum." dedi.

İnsanların para vererek bağımlı olduklarını aktaran Çakırtaş, "Biz de devlet olarak sağlık çalışanlarımızın büyük bir özverisiyle bedava sigarayı bıraktırmak için uğraşıyoruz. Bir taraftan insanlar para vererek bağımlı olayım diyor, biz de devlet olarak diyoruz ki size bedava sigarayı bıraktırmak için mücadele ediyoruz, gelin bize yardımcı olun diyoruz. Bu da işin bir başka boyutu. Ben Sağlık Müdürlüğündeki arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Özellikle gençleri korumanın önemli olduğunu ifade eden Çakırtaş, şunları kaydetti:

"Üniversitemize de Sigara Bırakma Polikliniği açacağız. Özellikle gençlerimizi korumamız gerekiyor. Özellikle sigarayı bıraktırma mücadelesi konusunda, bağımlılıkla mücadelede bağımsızlık yılı olan bu sene inşallah dumansız Çankırı olarak bunun mücadelesini vereceğiz. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız toplantıda arkadaşlarımıza da söylemiştim; bağımlılık, toplu alanlarda, kapalı alanlarda sigara kullanımının yasak olduğu alanlarda arkadaşlarımız denetimler yapıyorlar. Bunları vatandaşı üzmeden, kırmadan, işletme sahiplerini zor durumda bırakmadan önce uyararak, sonra denetim yapmak zorundayız. Hem kendimizi hem çocuklarımızı bağımlılığın her türünden, en kolay ulaşılabilir olan, yasal olarak da bir engeli olmayan sigaradan uzak tutmak durumundayız. Sağlıklı nesiller için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Çankırı'da 7 Sigara Bırakma Polikliniği hizmet veriyor

İl Sağlık Müdürü Yunus Emre Bulut, sigaranın yalnızca bireyin sağlığını değil, ailesinin, çevresinin ve toplumun geleceğini etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığının yürüttüğü Sigara Bırakma Programı'nın, vatandaşlara yalnızca "bırak" demekle yetinmeyen, bilimsel, erişilebilir ve sürekli destek sunan bir yaklaşım olduğunu belirten Bulut, "Bu kapsamda, ülke genelinde hizmet veren ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, sigarayı bırakmak isteyen herkes için ücretsiz, kolay ulaşılabilir ve profesyonel bir rehberlik sağlamaktadır. Bununla birlikte, Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz bünyesinde hizmet veren Sigara Bırakma Polikliniklerimizde, hekimlerimiz ve sağlık personelimiz tarafından bireye özel danışmanlık, takip ve tedavi hizmetleri sunulmaktadır. Vatandaşlarımız bu merkezlerde yüz yüze destek alabilmekte, bırakma sürecini daha güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde yönetebilmektedir." dedi.

Çankırı'da 7 adet Sigara Bırakma Polikliniği olduğunu aktaran Bulut, şunları dile getirdi:

"Önümüzdeki dönemde Mobil Hizmet Aracımız ile de ulaşılmadık vatandaşımızı bırakmayacağız inşallah. Bugün burada, bu desteklerden yararlanarak sigarayı bırakmayı başaran vatandaşlarımızı onurlandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bir alışkanlıktan vazgeçmek kolay değildir. Bu, kararlılık, sabır ve cesaret ister. Birazdan takdim edeceğimiz Sigara Bırakma Beratı işte bu güçlü iradenin ve sağlıklı bir yaşama verilen sözün sembolüdür. Sigarayı bırakan her birey, yalnızca kendi hayatını değil, çocuklarına, ailesine ve topluma daha sağlıklı bir gelecek armağan etmektedir. Sizler, bu yönüyle aynı zamanda çevreniz için de birer rol modelsiniz."

Konuşmaların ardından, küçük Yeşilay Gönüllüsü Elif Hamlı, "Sigara" adlı şiiri okudu. Şiir dinletisinin ardından sigarayı bırakan vatandaşlar, sigara bırakma öykülerini katılımcılarla paylaştı.

Sigara Bırakma Polikliniği sayesinde sigarayı bırakan Şahin Eraslan, bugünün kendisi için çok özel bir gün olduğunu ifade etti.

Sigarayı bırakmayı yıllarca hep ertelediğini söyleyen Eraslan, "Benim torunlarım var. Özellikle onlar son bir iki senedir bu sigara konusunda çok ısrar ediyorlardı. Karar vermemdeki en büyük etkenlerden birisi de o oldu. O yüzden burada bu vesileyle konuşmak da gerçekten benim için bir gurur kaynağı." dedi.

Program, sigarayı bırakan vatandaşlara berat takdimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.

Kaynak: AA

