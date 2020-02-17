Cankurtaran tüneli çileyi bitirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cankurtaran tüneli çileyi bitirdi - Son Dakika

Cankurtaran tüneli çileyi bitirdi

7 saat önce

Artvinlilerin yarım asırlık hayali olan 5 bin 228 metre uzunluğundaki Cankurtaran tüneli sürücülere kış aylarında büyük kolaylık sağlıyor.

Cankurtaran tüneli çileyi bitirdi, System.String[]

Artvinlilerin yarım asırlık hayali olan 5 bin 228 metre uzunluğundaki Cankurtaran tüneli sürücülere kış aylarında büyük kolaylık sağlıyor. Borçka- Hopa arasındaki karayolunu 12 kilometre kısaltan tünelin kıymeti, kış aylarında arttı. Tüneli kullanan sürücüler Cankurtaran'da kar kalınlığının 1 metreyi bulduğunu ifade ederek, "Eğer tünel olmasaydı büyük çileler yaşanırdı" dediler.


Karadeniz'i Erzurum üzerinden İran'a bağlayan, zorlu kış şartlarında geçit vermeyen Hopa-Artvin karayolu güzergahındaki 690 rakımlı Cankurtaran geçidine alternatif olacak Cankurtaran Tüneli yapıldı. Açılışı 2018 yılında dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapıldı. 5 bin 228 metre uzunluğundaki Cankurtaran tüneli, Borçka-Hopa arasındaki karayolunu 12 kilometre kısaltıyor. Yoğun kar yağışı sonrası tüneli kullanan sürücüler, "Kar yağınca tünelin kıymetini daha iyi anladık. Yıllarca eziyet çektiğimiz cankurtaran geçidini kullanmadan 5 dakikaya geçiyoruz" dediler.


Bu yıl kış ağır geçti tünelin kıymetini daha iyi anladık


Bölge sakinlerinden Tahsin Hacıibrahimoğlu, "Bölgede 3 yıldık kış olmuyordu, bu yıl ağır geçti tünelin kıymetini daha iyi anladık. Cankurtaran geçidini takıldığımız zaman ambulans bile geçemezdi, saatlerce yolda beklediğimizi hatırlıyorum. Şimdi rahat rahat herkes gidip gelebiliyor" dedi.


Yıllarca Cankutaran yolunda çile çektik diyen Engin Demirci ise "3 ay Cankurtaran felç oluyordu. Eskiden yarım saate geçemezdik şimdi beş dakikaya geçiyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.


Sürücü Yücel Sarı, "Özelikle kış aylarında tünel büyük bir kolaylık sağlıyor. Cankurtaran geçidinde bir araç yolda kaldı mı trafik kilitlenirdi, saatlerce açılmasını beklerdik. Tırlar yollarda kalıyordu. Bir karış kar yağınca trafik felç oluyordu, şimdi düşünün bir metre kar yağdı ne hale gelirdi. Eskiden yarım saate geçerdik şimdi 5 dakikaya geçiyoruz" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Cankurtaran, Artvin, Borçka, Hopa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadir Şeker davasında yeni ifade: Özgür Duran arkadan saldırıp darp etti
Savaş suçlusu olarak aranan DEAŞ'ın infazcısı Bursa'da yakalandı CHP kongresinde delegenin elinden mikrofonu alan partili: Benzetmeleri kadını aşağılayıcı sözlerdi Van'da HDP'li vekilin aracında yakalanan kişi, terör olayının zanlısı çıktı

Son Dakika Haberleri
18:04 RTÜK, Çukur ve Yasak Elma dizilerine para cezası verdi
17:46 Demet Akalın, babasından şiddet gördüğünü anlatan Burcu Esmersoy'a zeytin dalı uzattı
17:41 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'e şiir!
17:41 Kadir İnanır'dan sağlık durumu hakkında flaş açıklama!
17:00 Şeyma Subaşı'nın Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu! Sosyal medya Acun ve Guido'yu kıyasladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 18:16:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cankurtaran tüneli çileyi bitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]