Son Dakika Haberleri: Cansever yeni bir albüm müjdesi verdi!
Son Dakika Magazin Haber

Cansever yeni bir albüm müjdesi verdi!

7 dakika önce

Güçlü sesi ve değişik tarzıyla herkes tarafından çok sevilen şarkıcı Cansever yeni bir albüm müjdesi verdi.

Cansever yeni bir albüm müjdesi verdi!, System.String[]

Geçtiğimiz aylarda Kobra Murat ile çıkarttığı 'Havalı Geliyor'isimli single ile müzik listelerine hızlı bir giriş yapan şarkıcı Cansever aslen Makedonyalı ve 1967 yılında dünyaya geldi..

Eylül ayında Cansever'in sesiyle hayat bulacak ''Düşün Biraz'' isimli arabesk şarkının yanı sıra Cansever ve Samara Can' düeti ile karşımızda olacak ''Para Para'' isimli çalışma da müzik severlerin karşısında olacak. Ünlü sanatçı ayrıca Samara Can ile yapacağı düetin roman havası olacağını ifade ediyor.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Cansever'in paylaşımları hayranlarını da çok fazla meraklandırmış bir durumda.

Eylül, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:50 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gurbetçi Türk, yapılan yanlışlık sonucu dünyaca ünlü fenomen oldu
Reynmen kendisi için "Ajdar'a yazık ettik" diyen MÜYAP Başkanı'na ateş püskürdü Türkücü Sabahat Akkiraz, Türk halk müziği sanatçısı Ali Gürlü'nün vefat ettiğini duyurdu Fenomen Yusuf Aktaş'ın kullandığı Reynmen lakabının patenti başkasına ait çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 15:58:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cansever yeni bir albüm müjdesi verdi!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]