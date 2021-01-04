Çarşamba Karma OSB'ye planlananın 3 katı talep - Son Dakika

Çarşamba Karma OSB'ye planlananın 3 katı talep

04.01.2021 18:51
Çarşamba Karma OSB'ye planlananın 3 katı talep, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği yatırımcılar için cazibe merkezi haline gelen Çarşamba Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için planlanan sanayi parselinin 3 katı kadar talep alındığını duyurdu.

SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği yatırımcılar için cazibe merkezi haline gelen Çarşamba Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için planlanan sanayi parselinin 3 katı kadar talep alındığını duyurdu.

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çarşamba Belediye Başkanlığı ve Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası hisselerinden oluşan Çarşamba Karma Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2017 yılında kuruluş protokolünü onayı ve sicil kayıt defterine işlenmesi ile tüzel kişilik kazandı.

Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluşundan bugüne kadar gelinen aşama ile ilgili açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "2019 yılında Çarşamba Şeker Fabrikası arazisinin 822 dekarlık alanı, yapılan başvuru üzerine Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi kurulmak üzere tahsis edilmiş ve OSB tüzel kişiliği mülkiyetine devredilmiştir. Ayrıca Çarşamba OSB'nin imar planı 23 Ekim 2020 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. OSB'nin kurulacağı alan Samsun il merkezine 37 km, Çarşamba Uluslararası Havalimanı'na 20 km, Samsun Limanı'na 39 km, demiryolu istasyonuna 37 km mesafede olup, Samsun-Ayvacık devlet karayolu kenarında yer almaktadır. OSB'nin kara, deniz, hava ve demiryolu olmak üzere 4 ulaşım ağına, Samsun Merkez OSB ve Sanayi Sitelerine yakın olması, konumu itibarıyla OSB'yi çok cazip hale getirmektedir. Ayrıca tüm bu fırsatların dışında OSB'nin kurulacağı zeminin düz olması yatırımcılarımız için bir başka avantajdır" dedi.

Çarşamba Karma Organize Sanayi Bölgesi için çokça talep aldıklarını dile getiren Vali Dağlı, "Kanalizasyon, içme suyu, yol ve elektrik gibi altyapı projelerinin hazırlıklarına başladık. OSB içerisinde faaliyet gösterecek olan yatırımcıların elektrik ihtiyacının ekonomik ve kesintisiz şekilde karşılanması için trafo merkezi kurulması amacıyla Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ile görüşmelerimiz de devam ediyor. Organize Sanayi Bölgesi alanında gerekli düzenlemeler ve temizlikler yapılarak, alan altyapıya hazır hale getirilmiştir. 2021 yılı içerisinde ihalesinin yapılmasına müteakip Mart ayında arazide altyapı işlerinin yapımına başlanılmasını öngörmekteyiz. Ayrıca parselasyon planının hazırlanmasında da sona yaklaştık. Önümüzdeki günlerde ön tahsislerin değerlendirmesini yaparak altyapı ile sanayi tesislerinin inşaatlarının eş zamanlı olarak başlamasını planlıyoruz. Organize Sanayi Bölgesi konumu itibari ile yatırımcılar için cazibe merkezi haline gelmiş ve planlanan sanayi parselinin 3 katı kadar talep alınmıştır. OSB'de ihracata dayalı ve yüksek katma değerli ürün üretimi yapan firma ve sektörlerin bulunmasına özen göstereceğiz. Çarşamba Organize Sanayi Bölgemiz, başta Çarşamba ilçemiz olmak üzere ilimizin tamamında üretim ve istihdamın artmasına katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Dağlı ayrıca, yatırımcıların teknik personel ihtiyacının karşılanması amacıyla da OSB parselleri arasında bulunan alana meslek lisesi yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuru yapıldığını kaydetti. - SAMSUN

Çarşamba Karma OSB'ye planlananın 3 katı talep
Çarşamba Karma OSB'ye planlananın 3 katı talep
Çarşamba Karma OSB'ye planlananın 3 katı talep

Çarşamba, Organize, Samsun, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çarşamba Karma OSB'ye planlananın 3 katı talep - Son Dakika Ekonomi


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