Çatak'ta Öğrencilere Giyim Yardımı

"Sevginin Melekleri Dostluk Grubu" üyeleri, hayırseverlerin gönderdiği giyim malzemelerini Çatak
ilçesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttı. Van
'da iş insanı Sevgi Başıbüyük'ün öncülüğünde kurulan "Sevginin Melekleri Dostluk Grubu" üyeleri, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen
ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih
Taş'ı ziyaret etti.
Türkmen ve Taş ile görüşen Başıbüyük ve diğer üyeler, ardından Atatürk
İlk Okulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe katılarak ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim malzemesi dağıttı.
Etkinlikte, Yüzüncü Yıl Üniversitesinden bir grup öğrenci de müzik dinletisi sundu.
Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, yaptığı konuşmada, yardımlaşmanın önemine değinerek emeği geçenlere teşekkür etti.
Başıbüyük ise İstanbul
'da yaşayan Vanlı 3 iş insanının gönderdiği yardım paketlerini ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttıklarını belirterek, "Tüm Vanlı iş adamlarından Van ve ilçelerine sahip çıkmaya davet ediyorum. Herkes gücü oranında ihtiyaç sahiplerine el uzatmalı, destek olmalıdır. Birlik beraberlik bunu gerektirir." diye konuştu.
Türkmen, grup üyelerine teşekkür belgesi verdi.