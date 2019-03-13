Son Dakika Haberleri: Çatak'ta Öğrencilere Giyim Yardımı

Çatak'ta Öğrencilere Giyim Yardımı

1 saat önce

"Sevginin Melekleri Dostluk Grubu" üyeleri, hayırseverlerin gönderdiği giyim malzemelerini Çatak ilçesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttı.

Çatak'ta Öğrencilere Giyim Yardımı, System.String[]
"Sevginin Melekleri Dostluk Grubu" üyeleri, hayırseverlerin gönderdiği giyim malzemelerini Çatak ilçesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttı.

Van'da iş insanı Sevgi Başıbüyük'ün öncülüğünde kurulan "Sevginin Melekleri Dostluk Grubu" üyeleri, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş'ı ziyaret etti.

Türkmen ve Taş ile görüşen Başıbüyük ve diğer üyeler, ardından Atatürk İlk Okulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe katılarak ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim malzemesi dağıttı.

Etkinlikte, Yüzüncü Yıl Üniversitesinden bir grup öğrenci de müzik dinletisi sundu.

Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, yaptığı konuşmada, yardımlaşmanın önemine değinerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Başıbüyük ise İstanbul'da yaşayan Vanlı 3 iş insanının gönderdiği yardım paketlerini ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttıklarını belirterek, "Tüm Vanlı iş adamlarından Van ve ilçelerine sahip çıkmaya davet ediyorum. Herkes gücü oranında ihtiyaç sahiplerine el uzatmalı, destek olmalıdır. Birlik beraberlik bunu gerektirir." diye konuştu.

Türkmen, grup üyelerine teşekkür belgesi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:08 Kaynak: AA

Çatak, Güncel
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