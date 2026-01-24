Çatalzeytin'de 1,5 Ton Yasa Dışı Balığa El Konuldu - Son Dakika
Çatalzeytin'de 1,5 Ton Yasa Dışı Balığa El Konuldu

Çatalzeytin\'de 1,5 Ton Yasa Dışı Balığa El Konuldu
24.01.2026 12:34
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, yasa dışı avlanan 1,5 ton balığa el konuldu.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yasa dışı avlanan 1,5 ton balığa el konuldu.

Çatalzeytin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çatalzeytin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yol kontrolünde denetimde bulundu. Gerçekleştirilen yol kontrolünde ekipler tarafından balık taşıma aracı durduruldu.

Ekipler, yaptıkları denetimde araç içerisinde bulunan kalkan, mezgit ve barbun balıklarını inceledi.

Yapılan ölçümlerde yaklaşık 285 kilogram mezgit, bin 185 kilogram barbun ve 19 kilogram kalkan balığının yasal boy sınırının altında olduğu tespit edildi. Ayrıca söz konusu balıkların taşınması için zorunlu olan nakil belgesinin bulunmadığı belirlendi.

Yasal boyutun altında avlanan ve belgesi bulunmayan yaklaşık 1,5 ton balığa ekiplerce el konulurken, sorumlular hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çatalzeytin, Kastamonu, 3. Sayfa, Güvenlik, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çatalzeytin'de 1,5 Ton Yasa Dışı Balığa El Konuldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Çatalzeytin'de 1,5 Ton Yasa Dışı Balığa El Konuldu - Son Dakika
