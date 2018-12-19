Son Dakika Haberleri: Çay Yüklü Tır Yola Devrildi, Tonlarca Çay Yola Saçıldı: 1 Yaralı

Çay Yüklü Tır Yola Devrildi, Tonlarca Çay Yola Saçıldı: 1 Yaralı

3 saat önce

Çay yüklü tır yola devrildi, tonlarca çay yola saçıldı: 1 yaralıTRABZON - Trabzon'un Sürmene ilçesinde çay yüklü tır yola devrildi.

Çay yüklü tır yola devrildi, tonlarca çay yola saçıldı: 1 yaralı

TRABZON - Trabzon'un Sürmene ilçesinde çay yüklü tır yola devrildi.
Edinilen bilgiye göre, Sürmene ilçesinin Çamburnu mevkiinde Yahya Öztürk yönetimindeki 52 BD 044 plakalı tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi önünde meydana gelen kazada yan yatan tırın sürücü 112 ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Rize'den yola çıkan tırın dorsesindeki çaylar karayoluna dökülürken, kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu Rize-Trabzon karayolu tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:27 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş Formasını Çiğneyen Öğretmen Özür Diledi, İstifa Etti! Trabzonspor'un Tecrübeli Kalecisi Esteban, Şehri Terk Etti

Teröristler, Nusaybin'e 500 Metre Mesafedeki Kamışlı'ya Zırhlı Nöbet Kuleleri Getirdi Mardin Kamışlı'daki Teröristlere Zırhlı Nöbet Kulübeleri
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2018 19:02:04. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çay Yüklü Tır Yola Devrildi, Tonlarca Çay Yola Saçıldı: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]