Çay Yüklü Tır Yola Devrildi, Tonlarca Çay Yola Saçıldı: 1 Yaralı
3 saat önce
Çay yüklü tır yola devrildi, tonlarca çay yola saçıldı: 1 yaralıTRABZON - Trabzon'un Sürmene ilçesinde çay yüklü tır yola devrildi.
Çay yüklü tır yola devrildi, tonlarca çay yola saçıldı: 1 yaralı
TRABZON - Trabzon
'un Sürmene
ilçesinde çay yüklü tır yola devrildi.
Edinilen bilgiye göre, Sürmene ilçesinin Çamburnu
mevkiinde Yahya Öztürk
yönetimindeki 52 BD 044 plakalı tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi önünde meydana gelen kazada yan yatan tırın sürücü 112 ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Rize
'den yola çıkan tırın dorsesindeki çaylar karayoluna dökülürken, kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu
Rize-Trabzon karayolu tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:27 Kaynak: İHA
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