Çaybaşı'nda Tarım Aracı Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Çaybaşı'nda Tarım Aracı Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çaybaşı\'nda Tarım Aracı Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
02.02.2026 19:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde 'patpat' kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde "patpat" olarak bilinen tarım aracının fındık bahçesine uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Aşıklı Çakıllı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.B. (20) yönetimindeki "patpat" olarak bilinen tarım aracı, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan tarım aracı, yaklaşık 30 metrelik yükseklikten fındık bahçesine yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, araçta yolcu olarak bulunan Adem Öztürk'ün (45) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü E.B. ise, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Çaybaşı, Çakıllı, Tarım, Ordu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çaybaşı'nda Tarım Aracı Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü İki kez birbirlerine girdiler Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü! İki kez birbirlerine girdiler
Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak
Trump–İsrail–Epstein üçgeni: Eski Başbakan da ondan yardım istemiş Trump–İsrail–Epstein üçgeni: Eski Başbakan da ondan yardım istemiş
İngiltere, Fransa, İtalya derken Jhon Duran’a gelen son teklif bomba İngiltere, Fransa, İtalya derken Jhon Duran'a gelen son teklif bomba
Epstein dosyasında yeni perde Bill Gates ile pandemi yazışmaları ortaya çıktı Epstein dosyasında yeni perde; Bill Gates ile pandemi yazışmaları ortaya çıktı
Juventus’tan Icardi için resmi açıklama Juventus'tan Icardi için resmi açıklama

20:42
Epstein dosyalarında “Karanlık“ iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
Epstein dosyalarında "Karanlık" iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
19:38
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı Aynı firma, yine skandal görüntüler
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler
19:16
AK Partili Akbaşoğlu’ndan emeklilere: Gabar’ı bekleyin
AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin
19:01
Canlı anlatım: Kocaeli’de ilk gol geldi
Canlı anlatım: Kocaeli'de ilk gol geldi
18:45
Erdoğan’dan Kabine sonrası müjde Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
18:37
ABD ve İran cuma günü Türkiye’de masaya oturacak
ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 20:56:47. #7.11#
SON DAKİKA: Çaybaşı'nda Tarım Aracı Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.