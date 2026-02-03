Çaykur Rizespor 1-1 Beyoğlu Yeni Çarşı - Son Dakika
Çaykur Rizespor 1-1 Beyoğlu Yeni Çarşı

Çaykur Rizespor 1-1 Beyoğlu Yeni Çarşı
03.02.2026 20:24
Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ile 1-1 berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Beyoğlu Yeni Çarşı ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Beyoğlu Yeni Çarşı ceza sahasında oluşan karambolde Emir Ortakaya'nın yerde kalmasıyla hakem Burak Demirkıran beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Taylan Antalyalı'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

83. dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Hojer'in ortasında vuruşunu gerçekleştiren Ali Sowe'un şutunda top az farkla auta çıktı.

Hakemler: Burak Demirkıran, Murat Şener, Emrah Türkyılmaz

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin (Hojer dk.46), Sagnan, Emir Ortakaya, Mithat Pala, Zeqiri (Mihaila dk. 68), Taylan Antalyalı (Laçi dk. 68), Buljubasic (Olawoyin dk. 84), Emrecan Bulut (Sowe dk. 77), Mebude, Halil Dervişoğlu

Yedekler: Fofana, Samet Akaydin, Efe Doğan, Bayram Berk Çapoğlu, Yakup Ayan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Beyoğlu Yeni Çarşı: Beytullah İpek, Batuhan Ekinci ( Emir Terzi dk. 79), Recep Efe Koçak, Burak Yamaç, Murat Arda Ayhan, Sedat Komi (Ali Eren İyican dk. 79), Eren Büyükbaş (Mustafa Kaçan dk. 56), Alperen Yılmaz (Arda Çeşmebaşı dk. 85), Alhan Kurtoğlu, Göktan Işılak, Emre Can Yeşilöz (Berkay Tekke dk. 85)

Yedekler: Mızhat Burak Sarı, Arif Emre Eren, Barış Zeren

Teknik Direktör: Efe İnanç

Gol: Taylan Antalyalı (dk. 56) (Çaykur Rizespor), Alhan Kurtoğlu (dk. 6) (Beyoğlu Yeni Çarşı)

Sarı kartlar: Halil Dervişoğlu (Çaykur Rizespor), Burak Yamaç, Göktan Işılak, Beytullah İpek, Recep Efe Koçak (Beyoğlu Yeni Çarşı) - RİZE

Kaynak: İHA

