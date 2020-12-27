Çaykur Rizespor'da sakatlıklar can sıkıyor - Son Dakika

Çaykur Rizespor'da sakatlıklar can sıkıyor

27.12.2020 11:07

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, sakatlıkların fazlalığı nedeniyle ligde istedikleri yerde olmadıklarını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, sakatlıkların fazlalığı nedeniyle ligde istedikleri yerde olmadıklarını söyledi.

Hasan Kartal, AA muhabirine, ligde topladıkları 18 puanın kadro derinliğinde bakıldığında yeterli olmadığını belirtti.

Ligde daha üst sıralarda olmaları gerektiğini ifade eden Kartal, "Çünkü biz iyi bir ekip kurduk ama şansızlıklar yaşadık. İyi oyuncularımızın sakatlıkları etkiledi bizi. Trabzonspor maçında Boldrin'in sakatlanıp çıkması, Remy'nin olmayışı. Sakatlıkların bize verdiği sıkıntılar var. Eğer sakatlıklar olmazsa, ekip tam kadroyla çıksak biz çok daha iyi oluruz ama bu da bir şansızlık." dedi.

Kartal, İttifak Holding Konyaspor maçına odaklandıklarını vurgulayarak, "Son oynadığımız Antalyaspor maçında çıkan kadro fena değildi. Hocamız ufak tefek eksikleri de orada düşünmek kaydıyla daha iyi bir ekip kurar ve Konyaspor maçını da inşallah alırız. Duygusal söylemiyorum, Konyaspor maçını almamız gerekir." diye konuştu.

Takımın moral desteğine ihtiyacı olduğunun altını çizen Kartal, "Hepimizin eleştirilerimizi düzgün bir şekilde yapıp, takımın moral ve motivasyonunu iyi bir noktaya getirip katkı sağlamamız lazım. En önemli şey moral ve motivasyon. Birlikte mücadele etmeli, birlikte destek vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kartal, Remy'nin sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemediğine dikkati çekerek, "Remy oynamak için elinden geleni yapan bir çocuk ama ufak tefek sakatlıkları var. O da zannediyorum bu maçtan sonra herhalde düzelir, Remy tekrar sahalara döner. Çünkü Remy'ye çok ihtiyacımız var. Remy, Konya maçında oynayamayabilir ama Konyaspor maçından sonra inşallah hazır olur ve sahalara çıkar." değerlendirmesinde bulundu.

"Önümüzdeki seneyi iyi organize etmemiz lazım"

Hasan Kartal, gelecek sene yabancı sayısının düşecek olması sebebiyle, sözleşmesi biten yabancı sporcularla görüşmeleri dikkatli yürüttüklerini söyledi.

Buna yönelik çalışmaları, görüşmeleri olduğunu belirten Kartal, şöyle devam etti:

"Yönetim içinde bir görüşmemiz var. Bunu sanıyorum 10, 15 gün içerisinde belirleyeceğiz yani kim kalacak, kim gidecek? Bunları bir an önce yapmamız lazım. Çünkü önümüzdeki seneyi iyi organize etmemiz lazım. Bizdeki oyuncuların çoğunun sözleşmeleri bitiyor. Sözleşmesini askıya aldığımız oyuncular var. İsmail Diomande ve Umar çok iyi sporcular, çok iyi performans gösteren çocuklar. Eğer hocamız bunlarda bir ışık görürse sanıyorum ki kadroya dahil olurlar."

Kartal, devre arası ve gelecek sezon planlamasının 15 gün içinde netleşeceğini de ifade etti.

Takımda eksik noktaların tespit edildiğini vurgulayan Kartal, "2-3 sporcuya daha ihtiyacımız olabilir. Bunu yerli oyunculardan tamamlama şansımız olursa tabi daha iyi, yabancı sayımız zaten yüksek. Fazla yabancıyı takıma almak ileride sıkıntı yaratır diye de düşünüyorum. Yerli oyuncuya daha çok ağırlık vererek kadro oluşturmayı düşünüyoruz." dedi.

"İkinci yarıda bence kulüplerde büyük sıkıntılar olacak"

Kartal, yayıncı kuruluşla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında ödeme problemlerinin devam ettiğini söyledi.

Anlaşmanın sağlanamadığını anımsatan Kartal, "Bu anlaşma nereye kadar sağlanmaz bilemiyorum ama ekonomisini oraya bağlamış olan kulüpler ki çoğu oradan gelen para için beklentide. Şimdi oradan da para gelmezse ne olacak? İkinci yarıda bence kulüplerde büyük sıkıntılar olacak. Çok önü görünmeyen bir yere doğru gidiyoruz." diye konuştu.

Başkan Kartal, yayıncı kuruluşla mahkemelik olunması durumunda işin uzayacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Uzadığı zaman da kulüpler para alamayacak, alamadığı zaman kendisini nasıl döndürecek? Taahhütlerini yerine getiremeyecek. Yavaş yavaş başladı. Bilmiyorum duydunuz mu ama bazı sporcuların TFF'ye ve UEFA'ya başvurduklarını duyuyoruz ve şimdi ikinci yarıda bayağı bir futbolcu TFF'ye veya UEFA'ya başvuracak. Böyle olunca da sonuca nasıl gideceğiz? Gidişat iyi görünmüyor. Bence bir an önce çözülmesi lazım ama bir an önce çözülecek gibi de durmuyor."

Yayıncı kuruluştan belli miktarda paranın geldiğini belirten Kartal, "Bir şeyler geliyor ama tam bir düzene oturmadı. Bir anlaşma sağlanmadı. Önümüzdeki sene ile ilgili de yayıncı kuruluşun isteği var indirimle ilgili. Bu seneyle ilgili de bir indirim isteği var. Bu indirimler olur mu, olmaz mı, olursa ne olur? Bunlar problem, inşallah bir an önce çözülür." şeklinde konuştu.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, devre arası ile ilgili yabancı kuralının değişmesi noktasında Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile aynı fikirde olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Beşiktaş Kulübü Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin mevcut kadrosunda olup, sözleşmesi kulübüyle devam eden yabancıları bu dönem içerisinde oynatma ile ilgili bir fikri vardı. Ben de bu fikre katılıyorum. Niye katılıyorum? Bizde de var. Mevcutta sözleşme yapmışsın, parasını ödüyorsun yabancının ama oynatamıyorsun. Şimdi sen hükmen mağlup işini getirip onaylıyorsun. Hükmen mağlup olabilir kulüpler. Eğer pandemiden dolayı onu koyuyorsan, mevcut kulüplerin elinde olan yabancıları da oynatmasına da müsaade et. Bunda bir sıkıntı yok. Doğrusu bu değil mi? Bende bunun resmi bir şekilde böyle olması ile ilgili de imza attım."

Çaykur Rizespor'da sakatlıklar can sıkıyor
Çaykur Rizespor'da sakatlıklar can sıkıyor
Çaykur Rizespor'da sakatlıklar can sıkıyor
Çaykur Rizespor'da sakatlıklar can sıkıyor

Spor Toto Süper Lig, Hasan Kartal, Konyaspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'da sakatlıklar can sıkıyor - Son Dakika Spor


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