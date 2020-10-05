Çaykur Rizespor'dan 4 takviye daha

Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından transfer edilen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Dusan Jovancic ile de 2+1 yıllık anlaşma sağlandı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Rizespor'da teknik direktör Stjepan Tomas 'ın raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviyeler yaptı.

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