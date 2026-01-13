Cebu'da Heyelan: 11 Ölü, 18 Yaralı

Filipinler'in Cebu kentinde atık yönetimi ve çöp ayrıştırma tesisinde yaşanan heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e, yaralı sayısının ise 18'e yükseldiği bildirildi.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre yetkililer, 8 Ocak'ta Cebu kentinin Binaliw bölgesindeki atık tesisinde meydana gelen heyelana ilişkin açıklama yaptı.

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e çıktığını aktaran yetkililer, yaralı 18 kişinin hastanede tedavi gördüğünü, kayıp 25 kişi içinse arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.

Yetkililer, olayın üstünden 72 saat geçmesine rağmen yaşam belirtilerine rastladıklarını aktararak, kurtarma çalışmalarının son derece tehlikeli koşullar altında ve aşamalı olarak yürütüldüğünü, ekiplerin bir başka heyelan riskinden endişe duyduklarını ifade etti.

Eylül ve Kasım 2025'te meydana gelen deprem ve kasırganın yer hareketliliğine yol açtığı ihtimalini değerlendiren yetkililer ilk bulguların, heyelanın doğal nedenlerden dolayı tetiklenmiş olabileceğine işaret ettiğini söyledi.

Olayın nedenine ilişkin soruşturma henüz başlatılmadı.

Cebu'daki geri dönüşüm tesisinde 8 Ocak'ta meydana gelen heyelan, tesis ve personel lojmanının çökmesine neden olmuştu.