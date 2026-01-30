Çekmeköy'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Çekmeköy'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Merkez Mahallesi Nalan Sokak'ta bir binada akraba olduğu öğrenilen O.B. ile H.K. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda O.B'nin pompalı tüfekle ateş ettiği H.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan H.K. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayın ardından motosikletle kaçtığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, tarafların arasında husumet bulunduğu öğrenildi.