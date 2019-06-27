Son Dakika Haberleri: Cenk Eren, Gürdal Ören'in youtube kanalına konuk oldu
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Cenk Eren, Gürdal Ören'in youtube kanalına konuk oldu

1 saat önce

'Hay Aksi' şarkısını sevenleriyle buluşturan Cenk Eren, YouTube kanalında yaptığı röportajlarla ses getiren Gürdal Ören'in bu haftaki konuğu oldu.

Cenk Eren, Gürdal Ören'in youtube kanalına konuk oldu, System.String[]

ÇOCUKLARA PARK YAPTIRDIM, LİNÇ YEDİM

Gürdal Ören'in tüm sorularını içtenlikle cevaplayan Cenk Eren, 'Dünya Starıyım' diyen Aleyna Tilki'yle ilgili bir soruyu, "Aleyna'yı ilk kez televizyonda Gesi Bağları'nı söylerken duyduğumda tweet atmıştım, 'Bu kız geleceğin starı' diye... Dünya starı olur mu? Yaşı çok genç olduğu için bir şansı var, olabilir. Deliliği, çok konuşması, şarkı söylemesi, hayatı, vurdumduymazlığı... Starlıkta olması gereken bütün dengesizlikler var Aleyna'da. Genelde büyük starlarda dengesizlik olur, olmazsa büyük star olmaz. Madonna'ya baktığınız zaman Ankara Radyosu şarkıcısı gibi mi davranıyor. Bunları normal ruh haliyle yapamazsınız, delilikle yapabilirsiniz. O zaman star olursun" diye yanıtladı.

EMEKLİLİK BABAMIN VASİYETİYDİ

31 Mart seçimi sonrası Zonguldak'ta seçilemeyen muhtarın söktürdüğü çocuk parkını yeniden yaptıran Cenk Eren, "Haberde ağlayan çocuğu görünce Twitter'da 'Yeni muhtar beni bulsana' yazdım. İrtibata geçtik ve oraya bir tane park yaptırdık. Oradan da linç yedim... Reklam düşkünü dediler bana. Emekli olduğumu açıkladım. Yine linç yedim. Emekli olmam babamın vasiyetiydi, yerine getirdim" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:46 Kaynak: Bültenler
Ören, Cenk Eren, Güncel
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