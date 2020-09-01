Çerkeslerden, Martin Koçesoko için adalet talebi - Son Dakika

Çerkeslerden, Martin Koçesoko için adalet talebi

KAFKAS Dernekleri Federasyonu (KAFFED) üyeleri, tutuklu Çerkes insan hakları savunucusu Martin Koçesoko'ya için Rusya Büyükelçiliği önüne karanfil bıraktı.

KAFKAS Dernekleri Federasyonu (KAFFED) üyeleri, tutuklu Çerkes insan hakları savunucusu Martin Koçesoko'ya için Rusya Büyükelçiliği önüne karanfil bıraktı. Kabardey- Balkar Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren sivil toplum örgütü 'Xabze'nin (Khabze Derneği) başkanı Martin Koçesoko, Rusya Federasyonu'nda 7 Haziran 2019 tarihinde gözaltına alınması ardından, Çerkeslerin yoğun tepkileri üzerine serbest bırakılmıştı. O tarihten bu yana ev hapsinde olan Koçesoko'nun 3 Eylül 2020'de görülecek davası öncesi Kafkas Dernekleri Federasyonu üyeleri Ankara'da Rusya Büyükelçiliği önünde toplandı. 20 kişilik grup, Çerkes aktivist Martin Koçesoko için adalet taleplerini iletti. Grup, Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak iliştirilmiş, 'Martin için adalet' yazısı bulunan karanfilleri, Rusya Büyükelçiliği önüne bıraktı. Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ünal Uluçay, 1 Eylül Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ünal Uluçay, 1 Eylül Dünya Barış Günü 'nde adalet aramak için Rusya Büyükelçiliği önüne geldiklerini söyledi. Uluçay, "Rusya Federasyonu Büyükelçiliği önünde toplanmamızın sebebi, Khabze Derneği Başkanı Martin Koçesoko kendisine kurulan bir kumpas sonucu yargılanıyor. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Martin Koçesoko için adalet istiyoruz. Çerkesler, Türkiye 'nin her yerinden Rusya Federasyonu Büyükelçiliğine binlerce adet karanfil gönderiyor. Martin için özgürlük ve adalet istiyoruz" dedi.



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