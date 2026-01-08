CES 2026'da Türk Startuplar Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

CES 2026'da Türk Startuplar Gösterdi

CES 2026\'da Türk Startuplar Gösterdi
08.01.2026 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yardımcısı Sayan, CES 2026'da Türk teknoloji girişimlerini inceledi ve yüksek beklentilerini vurguladı.

LAS Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, CES 2026'da yeteneklerini sergileyen Türk startupların çalışmalarını inceledi.

Sayan, teknoloji dünyasının en son yeniliklerinin ve trendlerinin sergilendiği, ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES 2026'da yer alan Türk startupların stantlarını ziyaret etti.

Girişimcilerden yürüttükleri projeler hakkında bilgi alan Sayan, daha sonra AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ömer Fatih Sayan, 2026'nın ilk günlerinde düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarında, Türkiye'den de firmaların ürünlerini sergilediğini belirterek, "Önceki yıllarda buraya gelip 'bu ürünleri Türkiye'ye nasıl getiririz' diye düşünürken, artık Türkiye Yüzyılı'na yakışır biçimde ürettiklerimizi nasıl yurt dışına pazarlarız arayışı içindeyiz." dedi.

Bu yılın Türkiye'de özellikle haberleşme sektörü açısından önemli bir sene olduğunu vurgulayan Sayan, Türk teknoloji firmalarının yılın başında dünyaya açıldığı 2026'dan beklentilerinin yüksek olduğunu, Las Vegas'ta güzel bir başlangıç yapmaktan da gurur duyduklarını dile getirdi.

Sayan, rekabetin çok yüksek olduğunu ancak Türkiye'nin özellikle sağlık, haberleşme ve üretim alanlarında birçok ülkeye göre daha ön plana çıktığını vurguladı.

Teknolojide Çin ve ABD'nin ciddi yarış içinde olduğuna işaret eden Sayan, "Biz bunun ortasında Türkiye olarak kendimizi gösterebildiğimizi düşünüyoruz. CES 2026'da birçok ülkenin stantları var, Türk firmalarının hem gösterilen ilgi hem de aldıkları yatırımlar açısından gelecek için ümit vadettiklerini görüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'den şirketler dünya sahnesinde yeteneklerini sergiliyor

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2026'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan 5 kalkınma ajansının işbirliği ile kurulan "Türkiye Turcorn Pavilyonu" yer alıyor.

Pavilyonda, "Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı" kapsamında fuara katılmaya hak kazanan 34 Türk teknoloji girişimi, dünya sahnesinde yeteneklerini tanıtıyor.

İstanbul Ticaret Odasının (İTO) koordinasyonunda kurulan Türkiye Milli İştiraki pavilyonunda da 20 Türk şirketi teknolojilerini sergiliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CES 2026'da Türk Startuplar Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Sarıyer’de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

23:56
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
22:58
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
22:55
Fenerbahçe’den Enes Ünal sürprizi
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi
21:36
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
20:29
Suriye ordusu, Halep’te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 00:58:11. #7.11#
SON DAKİKA: CES 2026'da Türk Startuplar Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.