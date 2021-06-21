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CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, yurda döndü - Son Dakika

CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, yurda döndü

21.06.2021 18:45
CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, yurda döndü, System.String[]

2021 CEV Avrupa Altın Ligi'nde namağlup şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, yurda döndü.

2021 CEV Avrupa Altın Ligi'nde namağlup şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, yurda döndü.

Organizasyonda Dörtlü Final'in oynandığı Belçika'dan kalkan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen ay-yıldızlı kafile, bando takımı eşliğinde karşılandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey ile oyuncular Burak Güngör, Adis Lagumdzija, Efe Mandıracı, Bedirhan Bülbül ve Oğuzhan Karasu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluğa ulaştıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren Nedim Özbey, "Çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımın böyle bir karşılamayı hak ettiklerini düşünüyorum. Çok zor bir turnuvadan namağlup şampiyon olarak çıkmak her babayiğidin harcı değil. Alkışlıyorum onları. Onlar benim hissimi yansıtıyor. Bu kupanın ismi defalarca değişti. Bu kupada 4 şampiyonluk elde ettim ama en değerlisi bu. Vatana ve millete hediye ediyoruz. Tarih yazdılar. Seyircisiz olduğu için anlatılamıyor. Futbol maçı olsa 70 bin kişi gider, tüm her taraf yazar. Sağ olun, teşekkür ederiz buraya geldiniz ama bu takımın hakkını verin lütfen. İstiklal Marşı'nı okutup birincilik elde eden bu çocukların hakkını teslim edin." ifadelerini kullandı.

Elde ettikleri şampiyonluğun önemine dikkati çeken takım kaptanı Burak Göngör, "İkinci kez namağlup olarak bu kupayı buraya getirebilmek önemliydi. Sizleri buraya getirebildiğimiz için çok mutluyuz. Hedeflerimiz devam ediyor. İnşallah katlanarak artacak." diye konuştu.

Dörtlü Final'in En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülüne layık görülen Adis Lagumdzija ise çok önemli bir başarı kazandıklarını vurgulayarak, "Çok mutluyum. Avrupa Şampiyonası'ndan da beklentilerim çok yüksek. Çok genç ve uzun bir takımız. Orada da güzel bir derece yapabiliriz. Turnuva benim adıma çok güzel geçti. İtalya'ya kendimi daha yukarı çekmek için gittim. Daha iyi yerlere geleceğimi düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Ukrayna ile oynanan final maçında şampiyonluk sayısını atan genç oyuncu Efe Mandıracı ise çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "İnanılmaz heyecanlıyım. İlk A Milli Takım deneyimimde kupa kazandığım için çok mutluyum. Çalışmalarımızın karşılığını aldık. Hiç pes etmedik. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Sonucu da burada zaten." değerlendirmesinde bulundu.

Bedirhan Bülbül ile Oğuzhan Karasu ise CEV Avrupa Altın Ligi'nde art arda ikinci kez şampiyonluğa ulaştıkları için çok gururlu olduklarını ve bu başarıyı Avrupa Şampiyonası'nda da sürdürmek istediklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, yurda döndü - Son Dakika Spor


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