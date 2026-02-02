Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

TRT 1'de Pelin Çift'in sunumuyla ekrana gelen "3'te 3" yarışmasında yaşanan bir an, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SOYADI "OĞLUOĞLU" OLAN YARIŞMACIYA...

Yarışmada soyadı "Ofluoğlu" olan bir yarışmacıya "Ülkemizde en kısa ilçe ismi kaç harflidir?" sorusu yöneltildi. Basit görünen soru karşısında yarışmacının dakikalarca zorlanması dikkat çekti.

"ÇOK UZAKLARA GİTMEYİN"

Pelin Çift'in, yarışmacıya defalarca "Çok uzaklara gitmeyin" diyerek ipucu vermesi ve özellikle "Niyazi Ofluoğlu" şeklinde hitap ederek Trabzon'un Of ilçesine gönderme yapması stüdyoda gülümseten anlara neden oldu. Uzun süren düşünmenin ardından yarışmacı, zor da olsa doğru cevabı vererek "2" dedi.