Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
02.02.2026 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT 1'de yayınlanan ''3'te 3'' yarışmasında soyadı Ofluoğlu olan bir yarışmacı, ''Türkiye'de en kısa ilçe ismi kaç harflidir?'' sorusunu sunucu Pelin Çift'in ipuçlarına rağmen dakikalarca bilemedi.

TRT 1'de Pelin Çift'in sunumuyla ekrana gelen "3'te 3" yarışmasında yaşanan bir an, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SOYADI "OĞLUOĞLU" OLAN YARIŞMACIYA...

Yarışmada soyadı "Ofluoğlu" olan bir yarışmacıya "Ülkemizde en kısa ilçe ismi kaç harflidir?" sorusu yöneltildi. Basit görünen soru karşısında yarışmacının dakikalarca zorlanması dikkat çekti.

"ÇOK UZAKLARA GİTMEYİN"

Pelin Çift'in, yarışmacıya defalarca "Çok uzaklara gitmeyin" diyerek ipucu vermesi ve özellikle "Niyazi Ofluoğlu" şeklinde hitap ederek Trabzon'un Of ilçesine gönderme yapması stüdyoda gülümseten anlara neden oldu. Uzun süren düşünmenin ardından yarışmacı, zor da olsa doğru cevabı vererek "2" dedi.

Televizyon, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    trt de zeka seviyesi ne olacaktıki zaten 13 13 Yanıtla
    ayşe onat ayşe onat:
    Ne alaka , bu yorumunuza göre sizin zeka seviyeniz de tartışma konusu olabilir. yarışma heyecanıyla aklına gelmemiş olabilir. insanları hakir görmek çok yanlış. 12 3
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Çekimler öğleden sonra yapılırsa normaldir:) 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor Mersin'deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji’nden açıklama Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji'nden açıklama
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

11:04
Dünya devine büyük kriz Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
Dünya devine büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
10:55
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star’da yok
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star'da yok
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:34
Nereden nereye Rafael Nadal’ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
Nereden nereye! Rafael Nadal'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 11:28:09. #7.11#
SON DAKİKA: Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.