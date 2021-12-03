Çevre Bakanlığı Antalyalıları uyardı: Olası sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet ediyoruz - Son Dakika

Antalya'da beklenen şiddetli yağış dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Antalya Valiliği peş peşe uyarılarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden gelen bilgilere göre; Antalya genelinde beklenen sağanak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetleneceği tahmin ediliyor. Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Konyaaltı ilçelerinde yağışların daha da şiddetli olacağı öngörülürken bu yağışların pazar öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Olası sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

VALİLİK DE UYARDI

Antalya Valiliği ise yaptığı uyarıda, "Antalya il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 04.12.2021 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren merkez ve batı ilçelerinde genellikle kuvvetli ve çok kuvvetli (30-75 kg/m2) Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Konyaaltı ilçelerinde şiddetli (51-100 kg/m2) yer yer aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli ve şiddetli yağışların 05.12.2021 Pazar öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.