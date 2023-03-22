Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta yarın 17 bin 902 konutun temeli atılıyor - Son Dakika
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Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta yarın 17 bin 902 konutun temeli atılıyor

22.03.2023 16:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 17 bin 902 konutun temelinin atılacağını belirtti. Kurum, şu an itibarıyla depremden etkilenen 11 ilde 46 bin 300 konutun yapım sürecinin başladığını da duyurdu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler, 11 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. 50 binden fazla insanımız depremde hayatını kaybederken, bölgedeki yapıların ise birçoğu kullanılamayacak hale geldi. Kalıcı konutların inşası için çalışmalar hızla sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yarın 17 bin 902 bin konutun temeli atılacak

TOPLAM 46 BİN KONUTUN TEMELİ ATILACAK

Kurum, şu an itibarıyla depremden etkilenen 11 ilde 46 bin 300 konutun yapım sürecinin başladığını bildirdi. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde konuşan Kurum, "Yarın inşallah Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 17 bin 902 konutumuzun temelini depremden 46 gün sonra Kahramanmaraş'ımızda atıyor olacağız. Depremin ilk anıyla birlikte büyük hüzne boğulduğumuz süreçte aynı anlayışta biz de vatandaşlarımızı evlerine yerleştirebilmek amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. 2-3 ay içinde 319 bin konutun yapımını başlatacağız. Şu an itibarıyla 650 bin konutun yapımını yürütüyor olacağız. Milletimizin başını öne eğdirmeyeceğiz." dedi.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yarın 17 bin 902 bin konutun temeli atılacak
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Çevre Şehircilik Bakanlığı, Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta yarın 17 bin 902 konutun temeli atılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta yarın 17 bin 902 konutun temeli atılıyor - Son Dakika
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