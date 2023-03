Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta yarın 17 bin 902 konutun temeli atılıyor

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler, 11 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. 50 binden fazla insanımız depremde hayatını kaybederken, bölgedeki yapıların ise birçoğu kullanılamayacak hale geldi. Kalıcı konutların inşası için çalışmalar hızla sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TOPLAM 46 BİN KONUTUN TEMELİ ATILACAK

Kurum, şu an itibarıyla depremden etkilenen 11 ilde 46 bin 300 konutun yapım sürecinin başladığını bildirdi. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde konuşan Kurum, "Yarın inşallah Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 17 bin 902 konutumuzun temelini depremden 46 gün sonra Kahramanmaraş'ımızda atıyor olacağız. Depremin ilk anıyla birlikte büyük hüzne boğulduğumuz süreçte aynı anlayışta biz de vatandaşlarımızı evlerine yerleştirebilmek amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. 2-3 ay içinde 319 bin konutun yapımını başlatacağız. Şu an itibarıyla 650 bin konutun yapımını yürütüyor olacağız. Milletimizin başını öne eğdirmeyeceğiz." dedi.