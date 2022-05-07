Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra, Ukraynalı mevkidaşıyla telefonda görüştü - Son Dakika

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile uluslararası gıda güvenliği konusunu ele aldı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lamamra'nın Ukraynalı mevkidaşı ile telefonda görüştüğü ifade edildi.

Görüşmede, çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları, siyasi çözüm için sarf edilen çabalar ve uluslararası gıda güvenliğinin ele alındığı bildirildi.

Lamamra, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, telefon görüşmesinin yapıcı olduğunu, görüşmenin Ukrayna krizi gölgesinde uluslararası gıda güvenliğini de kapsadığını belirtti.

BM'ye bağlı Dünya Gıda Programının (WFP) internet sitesinde 19 Nisan'da "Ukrayna Savaşından Ötürü Öngörülen Şiddetli Gıda Güvensizliği" başlıklı bir rapor yayımlanmıştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, kıtlık ve açlığın yaygın olduğu ülkelerdeki insani duruma olası etkilerinin incelendiği raporda, savaşın yol açtığı gıda krizi nedeniyle dünyada 47 milyon kişinin şiddetli açlık çekebileceği uyarısında bulunulmuştu.