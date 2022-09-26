Burhanettin Bulut: İktidardan Yeterli Desteği Görmeyen Esnaf, Çareyi Dükkanına Kilit Vurmakta Buluyor - Son Dakika
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Burhanettin Bulut: İktidardan Yeterli Desteği Görmeyen Esnaf, Çareyi Dükkanına Kilit Vurmakta Buluyor

26.09.2022 15:52
Burhanettin Bulut: İktidardan Yeterli Desteği Görmeyen Esnaf, Çareyi Dükkanına Kilit Vurmakta Buluyor

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, bu yılın 8 aylık döneminde 74 bin 591 esnafın kepenk indirdiğini, 40 bin 884 şirket ve ticari işletmenin kapandığını belirterek, “Ekonomik kriz ortamında maliyetlerin altında ezilen, sürekli zarar eden, iktidardan yeterli desteği görmeyen esnaf, çareyi dükkanına kilit vurmakta buluyor” dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, bu yılın 8 aylık döneminde 74 bin 591 esnafın kepenk indirdiğini, 40 bin 884 şirket ve ticari işletmenin kapandığını belirterek, "Ekonomik kriz ortamında maliyetlerin altında ezilen, sürekli zarar eden, iktidardan yeterli desteği görmeyen esnaf, çareyi dükkanına kilit vurmakta buluyor" dedi.

Burhanettin Bulut, bugün yaptığı yazılı açıklamada, derinleşen ekonomi kriz ortamında işletme giderlerini karşılayamayan, BAĞ-KUR'unu ödeyemeyen esnafın ekmek teknesine kilit vurmak zorunda kaldığını belirtti. Bu yılın ocak-ağustos döneminde 103 bin 38 yeni şirket ve gerçek kişi ticari işletme kurulduğunu kaydeden Bulut, aynı dönemde 13 bin 444'ü şirket, 27 bin 440'sı ise gerçek kişi ticari işletme olmak üzere toplam 40 bin 884 işletmenin kapandığını anımsattı.

"KAPANAN TİCARİ İŞLETME SAYISI YÜZDE 30,4 ORANINDA ARTTI"

Yeni kurulan şirket ve gerçek kişi ticari işletme sayısı geçen yıla göre yüzde 17,1 oranında artarken kapananların sayısının ise yüzde 30,4 oranında arttığını ifade eden Bulut, "196 bin 105 esnaf ve sanatkarın işe başladığı yılın sekiz aylık döneminde, 74 bin 591 esnaf iş bıraktı. Yeni işe başlayan esnaf ve sanatkar sayısı önceki yıla göre yüzde 5,9 oranında artarken kapanan esnaf ve sanatkar sayısında ise yüzde 20,8 oranında artış gerçekleşti" dedi.

"SALGIN DÖNEMİNDE İŞ YAPAMAYAN BORÇ İÇİNDEKİ ESNAFA 'DESTEK PAKETİ' AÇIKLAYAN AKP, ESNAFI DAHA DA ÇOK BORÇLANDIRDI"

Bulut, ekonominin bel kemiği olan esnafa iktidarın yeterli desteği vermemesi durumunda kapanma sayılarındaki artışların yıl sonuna kadar devam edeceğine işaret etti. "Ekonomik kriz ortamında maliyetlerin altında ezilen, sürekli zarar eden, iktidardan yeterli desteği görmeyen esnaf, çareyi dükkanına kilit vurmakta buluyor" diyen Bulut, şunları kaydetti:

"Pandemide dükkanını kapatmak zorunda kalan iki milyondan fazla esnafın birikmiş borcu var. İş yeri kiraları, elektrik ve doğal gaz gibi girdi maliyetleri fahiş bir şekilde arttı. Esnafın, SGK ve BAĞ-KUR, vergi borçları birikti. Salgın döneminde iş yapamayan borç içindeki esnafa 'destek paketi' açıklayan AKP, esnafı daha da çok borçlandırdı. Esnaf, borç ödemek için dükkanını açıyor, ancak borçlarını kapatmaya yetişemiyor. Birikmiş borçların altında ezilen esnaf, sıfır faizli kredi ve uzun vadeli yeni bir yapılandırma istiyor. Sıfır faizli kredi ve uzun vadeli yapılandırma esnafa can suyu olacaktır."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Burhanettin Bulut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burhanettin Bulut: İktidardan Yeterli Desteği Görmeyen Esnaf, Çareyi Dükkanına Kilit Vurmakta Buluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burhanettin Bulut: İktidardan Yeterli Desteği Görmeyen Esnaf, Çareyi Dükkanına Kilit Vurmakta Buluyor - Son Dakika
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