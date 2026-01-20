CHP'den Bakan Kurum'a Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, "Bakan Kurum, depremi bile siyasete alet ederek kendini devletin yerine koymaya çalışıyor. Genel Başkanımız sahadaki gerçeği anlatıyor; siz ise halkın gördüğünü inkar ediyorsunuz." dedi.

CHP Sözcüsü Emre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Emre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bakan Kurum, depremi bile siyasete alet ederek kendini devletin yerine koymaya çalışıyor. Genel Başkanımız sahadaki gerçeği anlatıyor; siz ise halkın gördüğünü inkar ediyorsunuz. '455 bin konut' diyorsunuz… Peki bunlar anahtarı teslim edilmiş, içinde yaşanan, altyapısı tamamlanmış konutlar mı? Hatay'da, Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta vatandaşın gözünün içine bakıp bunu söyleyebiliyor musunuz? 'Aylarca uğramadınız' diyorsunuz. AFAD kayıtları ortada: 9 bin 600 araç, 28 bin 500 personel, 7 bin 200 TIR… 60 gün sahadaydık. İnkar ettiğiniz gerçekler, o acının ortasında çadır satıldığını da unutturmaz. 'Sesini duyan var' diyerek dayanışmaya koşanlar, varını yoğunu verenler sizin alkışınız için orada değildi. Depremzede ilk çorbayı kimden içtiğini, ilk omzuna kimin dokunduğunu çok iyi biliyor.

Gerçeği görmek istiyorsanız Hatay'a bakın: Hala konteynerde yaşayan, hala borçlandırılan, hala söz verilen evine giremeyen yurttaşımıza bakın. 'Milletimizin aklını karıştırmayın' demeniz ise acziyetin ifadesi. Millet öfkeli; 6 Şubat'ın kayıplarıyla hala üşüyor. 'Bir yılda evine geçeceksin' denildi, üçüncü yılda hala beklediği için kırgın. O zaman çıkın, açıkça söyleyin: Deprem konutlarından faiz alınacak mı, alınmayacak mı? Depremzedelere senet imzalatıldı mı, imzalatılmadı mı? Bunları söyleyemiyorsanız susun. Söyleyemeyip de 'gölge etmeyin' demek, yönetememenin itirafıdır. Cesaretiniz varsa gelin Hatay'a. Sokakta, konteynerde, yarım evlerin önünde halkın yüzüne söyleyin bunları."