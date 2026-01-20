CHP'den Emekli Maaşı İçin Eylem

(ANKARA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, partisinin TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi amacıyla başlattığı nöbette yaptığı açıklamada, "Emeklilerimiz için TBMM'deki eylemimiz devam ediyor. Günlerdir emeklilerimizin daha rahat yaşayabilmesi için eylem yapıp nöbet tutuyoruz. Genel kurul açıldığında salona girecek olan AKP'li vekiller emekliden yana mı değil mi hep beraber göreceğiz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi amacıyla başlattığı nöbet 13'üncü gününde devam ediyor. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Emeklilerimiz için TBMM'deki eylemimiz devam ediyor. Günlerdir emeklilerimizin daha rahat yaşayabilmesi için eylem yapıp nöbet tutuyoruz. Genel kurul açıldığında salona girecek olan AKP'li vekiller emekliden yana mı değil mi hep beraber göreceğiz" notuyla TBMM Genel Kurulda çektiği videoyu paylaştı. Öztunç, videoda şunları kaydetti:

"Biz emeklilerin daha rahat yaşayabilmesi için günlerdir parlamentoda eylem yapıyoruz"

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsündeyim. Şu anda Genel Kurul kapalı. O yüzden milletvekilleri de şu anda Genel Kurul'da değiller. Burası AK Parti'nin sıraları. AK Partili milletvekilleri de şu anda yoklar ama biraz sonra yani bir saat sonra Genel Kurul salonunda alacaklar. Peki orada emekli için ne yapacaklar? Biz emeklilerin daha rahat yaşayabilmesi için günlerdir parlamentoda Genel Kurul'da 24 saat eylem yapıyoruz. Emeklilerimiz daha rahat yaşayabilsinler, daha yüksek gelir elde edebilsinler diye bu eylemimizi yapıyoruz. Ama birazdan AK Parti milletvekilleri geldiğinde eller kalkacak, inecek, emekli için kalkmayacak. Biz emeklilerimizin daha rahat yaşayabilmesi için gerekli mücadeleyi vermeye devam edeceğiz ve devam ediyoruz."