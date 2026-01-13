CHP'den Kumar Bağımlılığına Eylem Planı - Son Dakika
Politika
CHP'den Kumar Bağımlılığına Eylem Planı

13.01.2026 17:18
Özgür Özel, kumar bağımlılığı için eylem planı hazırladıklarını ve yasal düzenleme çağrısı yaptıklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kumar bağımlılığıyla ilgili bir eylem planı hazırladığını bildirerek, "Bunu önümüzdeki günlerde önce açıklayıp, sonra diğer gruplarla paylaşıp, TBMM'de bu konuda bir araştırma komisyonu kurulması ve tüm partiler tarafından yasal düzenlemelerle bu soruna çare aranması için bir teklifte bulunacağız." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, emekli aylığının artırılması için gerekli kaynağın bulunabileceğini söyledi.

Ankara'da yaşanan su kesintilerine değinerek, bu konu üzerinden "sudan siyaset" yapıldığını savunan Özel, "Mansur Yavaş tedbirlerini aldı, rakamları şeffaflıkla paylaştı, o sorunu da çözdü. Allah'ın izniyle her sorunu çözdüğümüz gibi su sorunu da belediyelerin yetkisinde belediyelerle, milletin verdiği yetkiyle de gelecek sene iktidarda çözeceğiz." diye konuştu.

En düşük emekli aylığının artırılmasını içeren kanun teklifini anımsatarak, bu konudaki eleştirilerini dile getiren Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) emeklilere yönelik uygulamalarını anlattı.

ABB'nin hayata geçirmeyi planladığı yeni desteği de paylaşan Özel, sosyal yardım alan 375 bin kişinin Ankara Büyükşehir sınırları içinde ücretsiz ulaşım desteğinden yararlanacağının bilgisini verdi.

Özel, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı oranının yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürülmesine değinerek, "Millet bunlara inandı, BES'e girdi. 'Yüzde 30 devlet katkısı' dedi, şimdi yüzde 20'ye düşürdüler. Bu şekilde yüzde 10'luk azaltmayla kendilerince bir yerden ihtiyaç duydukları işlere kaynak yaratmaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

Türkiye'de doğurganlık hızındaki azalışı "çok büyük tehdit" olarak niteleyerek, bu azalışın sebebinin "garibanlık" ve "gelecek kaygısı" olduğunu ileri süren Özel, "Bu kaygılar Türkiye'de doğurganlık hızını en çok düşüren ve en acımasız doğum kontrol yöntemi." değerlendirmesini yaptı.

Özel, kumar bağımlılığı konusunda partisinin bir çalışma yaptığı bilgisini paylaşarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kumar bağımlılığıyla ilgili bir eylem planı hazırladık. Öncelikle toplumsal ve mali zararı tüm yönleriyle ortaya çıkaran, bu belanın hızla röntgenini çeken, sonra gerek cezaların artırılması gerek toplumsal farkındalığın yaratılması gerekse yasa dışı bahisle kurulan köprülerin ortadan kaldırılmasına ilişkin önemli bir eylem planı hazırladık. Bunu önümüzdeki günlerde önce açıklayıp, sonra diğer gruplarla paylaşıp, TBMM'de bu konuda bir araştırma komisyonu kurulması ve tüm partiler tarafından yasal düzenlemelerle bu soruna çare aranması için bir teklifte bulunacağız."

Özel, e-ticarette gümrük muafiyetinin kaldırılmasına da değinerek, bu uygulamanın ABD'ye faydası olduğunu savundu.

Yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmalara tepki gösteren Özel, İmamoğlu hakkındaki iddialara yönelik kanıt gösterilemediğini ileri sürdü.

Özel, "Açıkça söylüyorum, tutuksuz yargılama bu vakitten sonra anamızın ak sütü gibi helaldi zaten, ertelenemez. Tutuksuz yargılama istiyoruz. Cesareti olanı televizyonda karşımıza ya da sözünü tutmaya... Mahkemeyi A'dan Z'ye TRT'de bir kanaldan canlı yayınlamaya, isteyen her televizyonun yayınlaması için düzenleme yapmaya çağırıyoruz." dedi.

Tüm zorluklara rağmen millete hizmete devam ettiklerini söyleyen Özel, vatandaşın "CHP'nin iktidar zamanının geldiğini" söylediğini savundu.

Özel, tüm seçmenlere seslenerek, "Oy veren, verdiği oydan suçlu değil. 'İyi olsun' diye vermişsindir. Bu asgari ücreti ne AK Parti'li bir işçi hak eder, ne bu en düşük emekli maaşını MHP'li bir emekli... Bundan sonraki süreçte biz emekliden yana, asgari ücretliden yana yanımızda kim durursa onlarla kol kola bu millet için mücadeleye devam edeceğiz ama eninde sonunda bu AK Parti'nin kara düzenini bitireceğiz." diye konuştu.

(Bitti)

Kaynak: AA

