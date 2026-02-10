CHP'den Ticaret Harcına Düzenleme Teklifi - Son Dakika
CHP'den Ticaret Harcına Düzenleme Teklifi

10.02.2026 18:05
Aykut Kaya, ticaret yetki belgesi harcının kaldırılması için TBMM'ye kanun teklifi sundu.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, ticaret yetki belgesi harcının kaldırılmasına yönelik Harçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sunduğunu bildirdi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la emlakçıdan galericiye, kuyumcudan diş muayenehanesine ve veteriner kliniğine kadar birçok iş yerinden her yıl yetki belgesi harcı alınmaya başladığını belirtti.

Yetki belgesi harcına ilişkin eleştirilerde bulunan Kaya, "Yetki belgesi harcı, çok kazananla az kazananı aynı kefeye koyan, vergisini ödeyen, işini hakkıyla yapan esnafı cezalandıran, kayıt dışını ise ödüllendiren bir uygulamadır. Bu harç her yıl alınmakta, adres değişikliğinde yeniden istenmektedir. Biz sizden kayıt dışı ile mücadele beklerken siz vergisini veren esnafı cezalandırıyorsunuz. Bu uygulama haksız rekabeti ve kayıt dışılılığı artıracaktır." diye konuştu.

Ticaret yetki belgelerine ilişkin harcın kaldırılması için hazırladığı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sunduğunu kaydeden Kaya, tüm siyasi partilerden bu düzenlemeye destek beklediğini söyledi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

