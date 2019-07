CHP'den "TÜİK'in iş gücü istatistiğine" ilişkin açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan Nisan 2019 iş gücü istatistiklere ilişkin, "TÜİK'in resmi rakamları, Türkiye'deki işsizliğin boyutlarını göstermekte yetersiz kalıyor. İş bulma ümidini yitirdiği için iş aramaktan vazgeçenler ile diğer sebeplerle iş gücü piyasasından kopanların da hesaba katıldığı 'geniş tanımlı' işsiz sayısı, son bir yılda 1 milyon 363 bin kişilik artışla 6,5 milyona ulaştı." ifadelerini kullandı.Öztrak, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK'in açıkladığı 2019 Nisan dönemi işgücü istatistiklerine göre Türkiye'de işsiz sayısının son bir yılda 1 milyon 116 bin kişi artarak 4 milyon 202 bin kişiye, işsizlik oranının ise 3,4 puan artarak yüzde 13'e çıktığını belirtti.Nisan ayında mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranının 0,1 puan artarak yüzde 13,8 olduğunu aktaran Öztrak, mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranının son 14 aydır arttığına dikkati çekti.Mevcut seride daha önce böyle bir şeyle karşılaşılmadığını aktaran Öztrak, şunları kaydetti:"Fakat TÜİK'in resmi rakamları, Türkiye'deki işsizliğin boyutlarını göstermekte yetersiz kalıyor. İş bulma ümidini yitirdiği için iş aramaktan vazgeçenler ile diğer sebeplerle iş gücü piyasasından kopanların da hesaba katıldığı 'geniş tanımlı' işsiz sayısı, son bir yılda 1 milyon 363 bin kişilik artışla 6,5 milyona ulaştı. Aynı dönemde geniş tanımlı işsizlik oranı da 3,7 puanlık artışla yüzde 18,7 oldu. 2019 yılı Nisan döneminde eksik, yetersiz istihdam edilenler ile mevsimlik çalışanların da dahil edildiği gerçek işsiz sayısı ise 7,8 milyon kişiyi buldu."Öztrak, genç işsizlik oranındaki artışa dikkati çekerek, "Bu yılın Nisan döneminde gençlerde işsizlik oranı 6,3 puanlık artışla yüzde 23,2'ye ulaşırken üniversite mezunu işsiz sayısı 209 bin kişilik artışla 1 milyon 29 bin kişi oldu. 2019 yılının Nisan ayı itibariyle Türkiye'de her dört gençten biri işsiz, her dört işsizden biri üniversite mezunu." değerlendirmesinde bulundu."İnşaat sektöründeki sıkıntılar derinleşiyor"Türkiye'de istihdamın son 6 aydır gerilediğini, nisan dönemi itibarıyla son bir yılda işini kaybedenlerin sayısının 810 bin kişi olduğuna değinen Öztrak, şöyle devam etti:"İstihdam kaybının sektörlere dağılımına bakıldığında inşaat sektöründeki sıkıntıların derinleşerek sürdüğü anlaşılıyor. Son bir yılda inşaat sektöründe 544 bin kişi işini kaybetti, son bir yılda işini kaybeden her 100 kişiden 67'si bu sektörden geldi. İnşaat sektöründe istihdam kaybı yıllık rakamlarla 13 aydır, mevsim etkilerinden arındırılmış aylık rakamlarla ise 15 aydır devam ediyor. Yine son bir yılda tarım sektöründe çalışan 329 bin, sanayi sektöründe çalışan 97 bin yurttaşımız işinden oldu. Diğer taraftan kayıt dışı istihdam oranı, 9 ay sonra yeniden yüzde 34'ün üzerine çıktı. Hukuk üstünlüğünün, kuvvetler ayrılığının, güçlü bir denge ve denetimin olmadığı ucube tek adam saray rejimi hiçbir ekonomik aktöre ufuk sunmuyor, yandaşlar ve mutlu bir azınlık dışında kimseye umut vermiyor. Bu ucube sistem milletin aşını, işini büyütmek bir yana, aksine küçültüyor."Faik Öztrak, TBMM'ye getirilen 11'inci Beş Yıllık Kalkınma Planı tasarısının gelecek beş yılın da kaybedileceğini ortaya koyduğunu savunarak, işinden olmuş gençler, atanamayan öğretmenler yaşamlarına kıyarken, Türkiye'nin kaybedecek tek bir dakikaya bile artık tahammülünün olmadığını vurguladı.