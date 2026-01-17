CHP'den Yerel Yönetim Mesajı - Son Dakika
CHP'den Yerel Yönetim Mesajı

17.01.2026 16:28
Zeybek, yerel yönetimlerden güç alarak seçimlere hazır olduklarını vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Ülkeyi yönetme iddiamızı yerel yönetimlerden aldığımız güçle Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde sürdürme kararlılığındayız." dedi.

Zeybek, CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının katılımıyla bir otelde düzenlenen "Büyükşehir Belediye Başkanları Mersin Buluşması"nda, sandık milletin önüne gelene kadar her yerde olmaya devam edeceklerini belirtti.

Ankara'da yaşanan su sorununa ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın günlerdir gerçekleri tek tek açıkladığını savunan Zeybek, kentte bir sorun varmış gibi algı oluşturulmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Zeybek, CHP'li belediyelerin vatandaşlar için yaptığı yardımları anlatarak, bu çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.

"Biz, 155 bin sandık görevlimizle seçimlerin hangi tarihte yapılacağı belli değil ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak hazırız, alandayız." diyen Zeybek, şunları kaydetti:

"Ülkeyi yönetme iddiamızı yerel yönetimlerden aldığımız güçle Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde sürdürme kararlılığındayız. O nedenle umut Mersin'dedir, Türkiye'dedir, Silivri, Antalya, Buca, Çorlu zindanındadır. Biz bu umudu yeşerteceğiz, güçlendireceğiz, büyüteceğiz. Eninde sonunda haklılar ve halktan yana olanlar kazanacak diyorum."

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de bir konuşma yaptığı programa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras katıldı.

Kaynak: AA

