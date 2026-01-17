CHP Emekli Maaşı Mücadele Eylemi Sürüyor - Son Dakika
CHP Emekli Maaşı Mücadele Eylemi Sürüyor

17.01.2026 13:01
CHP'li vekiller, emekli maaşlarının artırılması için TBMM'de 'Meclis'i terk etmeme' eylemi yapıyor.

(TBMM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, TBMM Genel Kurulu'nda emekli maaşlarının artırılması amacıyla CHP'li milletvekillerinin sürdürdüğü "Meclis'i terk etmeme" eylemi devam ederken yaptığı açıklamada, "'Kaynak yok' diyorlar. Çiftçiye kaynak yok, emekliye kaynak yok, işçiye kaynak yok ama kendi yakınlarına kaynak var. Milletini, emeklisini güçlü kılmayan hiçbir ülke büyük güç olmaz. Emeklilerin hakkını alması bu ülkenin büyük ve itibarlı bir ülke olması anlamına geliyor" dedi.

CHP milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi 10. gününde devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Emekliler hakkını alana dek bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Hakları; AKP iktidara gelmeden önce asgari ücretin yaklaşık yüzde 40'ı kadar fazla ücret alan emekliler bugün asgari ücretin yüzde 40'ı kadar az ücret alıyor. Dolayısıyla emekliler hakkını alana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. 'Kaynak yok' diyorlar. Çiftçiye kaynak yok, emekliye kaynak yok, işçiye kaynak yok ama kendi yakınlarına kaynak var. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Milletini, emeklisini güçlü kılmayan hiçbir ülke büyük güç olmaz. Emeklilerin hakkını alması bu ülkenin büyük ve itibarlı bir ülke olması anlamına geliyor" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, "Emeklilerimiz için on gündür bu Meclis'in ışıklarını söndürtmedik. Emeklilerimiz hak ettikleri ücreti alana kadar nöbetimize devam edeceğiz. Emeklilerimiz sadaka istemiyor, haklarını istiyor. Müjde diye duyurdukları bin liralık artışla emekliler bir kıyma, bir kalıp peynir alınabiliyor. Bir dahaki aya alınabileceğinin garantisi de yok" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, "Bu kış gününde battaniye altında ısınmaya çalışan, kuru ekmekle gününü geçirmeye çalışan emeklinin hali görülmesi ve bu devlet sosyal devletse hakları verilsin diye mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise, "Emekliler büyüklerimizdir önce büyüklerimize saygı duyacağız. CHP olarak emeklilerimiz haklarını alıncaya kadar yanlarında bulunacağız. Sefalet ücretini reddediyoruz. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyinde olması için önerge verdik ama AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Emeklilere bu sefalet ücreti reva görülemez" dedi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

