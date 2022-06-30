CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Emekliler Günü etkinliğinde konuştu - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Emekliler Günü etkinliğinde konuştu

30.06.2022 14:47

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, emeklilerin sıkıntılarının bir sistem sorunu olduğunu söyleyerek, "İnşallah güçlendirilmiş parlamenter sistemi seçimden sonra getireceğiz ve bunu hep beraber çözeceğiz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, emeklilerin sıkıntılarının bir sistem sorunu olduğunu söyleyerek, "İnşallah güçlendirilmiş parlamenter sistemi seçimden sonra getireceğiz ve bunu hep beraber çözeceğiz." dedi.

Kuşoğlu, Türkiye Emekliler Platformunca 30 Haziran Emekliler Günü dolayısıyla İçkale Otel'de düzenlenen toplantıya katıldı.

Kuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, en düşük emekli aylığının asgari ücretin altında kalması, katkı payı, TÜİK'in açıkladığı rakamlar gibi emeklilerin çok sayıda sorunları olduğunu, partisinin bu sorunlara çözüm üretmek için çalıştığını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda şu anda bir torba kanun olduğunu hatırlatan Kuşoğlu, "Torba kanunun 57 tane maddesi var. Farklı farklı maddeler içinde emeklilerle ilgili olanlar da var." açıklamasını yaptı.

Kuşoğlu, şunları kaydetti:

"Böyle bir sistem olmaz. Öncelikle sizin sıkıntınız bir sistem sorunudur. Bu sistem meselesini de şu anda olduğu gibi çözmek mümkün değil. Bakan yok, bir muhatap bulamıyoruz, emeklilerin sorunlarını anlatmak için. Bütçe dışında bakanlar Meclise gelmiyor, bizimle görüşemiyor. Meclis'te iktidar yok. Böyle olunca sizin sıkıntılarınızı anlatacağımız bir sorumlu bulamıyoruz. AK Parti'li milletvekilleri cevap veremiyor. İnşallah güçlendirilmiş parlamenter sistemi seçimden sonra getireceğiz ve bunu hep beraber çözeceğiz. Sorunlar sadece iyi niyetle çözülmez, bir de sistem lazım. Parlamenterlerin sizin sorunlarınızı dinlemesi, hükümete baskı yapması gerekiyor. Maalesef şu an bir yetkimiz yok. İnşallah güçlendirilmiş parlamenter sistemle bunu çözeceğiz. Sizi Meclis'te dinleyen yok. Derdimizi, kendimizi anlatabilmemiz için bir parlamentoya ihtiyaç var. Bizler görev yapamıyoruz bu sistemde. Sizin sıkıntılarınızı dillendiremiyoruz. Türkiye'nin çok güzel bir potansiyeli var, bu potansiyeli hep beraber değerlendirebilmeliyiz. Ben umutluyum, sizler de umutlusunuz biliyorum, inşallah o günleri hep beraber göreceğiz, inşallah önümüzdeki sene Emekliler Günü'nü umutlarımız gerçekleşmiş olarak kutlayacağız."

"Vaatler bir an önce yerine getirilmeli"

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı ve Türkiye Emekliler Platformu Dönem Sözcüsü Satılmış Çalışkan da emeklisine en iyi yaşam şartlarını sağlamanın sosyal devlet anlayışının gereği olduğuna değindi.

3600 memur gösterge yasasının tüm memurları kapsayacak şekilde adaletli şekilde uygulanması gerektiğini ifade eden Çalışkan, "Sağlık gibi önemli ve anayasal hak olan bir alanda emekliden katkı paylarının kaldırılması, uzun randevu sistemine bir çare getirilmesi talebinde bulunuyoruz. Emekliye verilen vaatler bir an önce yerine getirilmeli." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zeki Kaplan, Ülkem Partisi Genel Başkanı Neşet Doğan da emeklilerin sorunları ve partilerin çözümleri hakkında birer konuşma yaptılar.

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Kaynak: AA

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