CHP Genel Başkanvekili Özkoç, Ferizli'de mahalle muhtarlarıyla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Genel Başkanvekili Özkoç, Ferizli'de mahalle muhtarlarıyla buluştu

02.04.2022 11:56
CHP Genel Başkanvekili Özkoç, Ferizli'de mahalle muhtarlarıyla buluştu

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Ferizli ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Ferizli ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Özkoç, beraberinde CHP İl Başkanı Ecevit Keleş, İlçe Başkanı Refik Elçin ve Ferizli Belediyesi Meclis üyesi Rüştü Yüksek ile muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısına katıldı.

Burada konuşan Özkoç, mahalle muhtarlarının çok önemli olduğunu, vatandaşların başı sıkıştığında gece gündüz demeden dertlerine çare aradıklarını belirtti.

Özkoç, muhtarların devlet ile vatandaşlar arasında önemli bir köprü vazifesini gördüğünü vurgulayarak, "Tüm muhtar arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Ankara'da TBMM'de kapılarımız sizlere her daim açık." ifadesini kullandı.

Ferizli Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Haluk Omay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

YORUMLAR
500
CHP'den Ramazan skandalı... 'Ramazan ayını karşılıyoruz' deyip alkol masasını paylaştı CHP'den Ramazan skandalı... 'Ramazan ayını karşılıyoruz' deyip alkol masasını paylaştı Başkan Vedat Avcu, içki masasından söylediği 'Ramazan' sözleri tepki toplayınca, özür diledi Başkan Vedat Avcu, içki masasından söylediği 'Ramazan' sözleri tepki toplayınca, özür diledi

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Hisarcık, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanvekili Özkoç, Ferizli'de mahalle muhtarlarıyla buluştu - Son Dakika


Son Dakika
11:55 16 yıllık evlerine dönen leylek ailesi için fabrika üretimini bir süreliğine dondurdu
11:53 Tam 26 yıl kesinleşmiş cezası vardı: Kendisine yatağın altında sunta kaplı özel bölüm yapıp orada saklanmış
11:51 Survivor All Star'da yeni bir kavga, Nisa ve Yağmur birbirine girdi: Sen önce insan ol!
11:48 Ağaçlık alanda sır ölüm: Gaziantep'te 25 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu
11:28 Yeni şiddet genelgesi: 5 milyon erkek eğitilecek, gizlilik kararları uygulanacak, elektronik kelepçe sayısı ve kadın konukevleri artırılacak
11:25 Kredi kullananlar dikkat: Bankalarda yeni dönem başlıyor! Borcunu erken kapatanlar masraflarını geri alacak
11:19 Ünlü Holywood starı Sean Penn'den milyarderlere öneri: Ukrayna'ya 12 savaş uçağı alın!
11:04 Hani insan hakları vardı? Danimarka; İranlı anneyi önce uyuşturdu, sonra 2 çocuğuyla sınır dışı etti
11:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklitçisi benzinciye gidince ne olur? İşte o anlar
11:00 Galatasaraylı Cicaldau İtalyan ve İspanyol takımlarının radarına girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 12:02:57. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanvekili Özkoç, Ferizli'de mahalle muhtarlarıyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement