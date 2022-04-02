CHP Genel Başkanvekili Özkoç, Ferizli'de mahalle muhtarlarıyla buluştu - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Ferizli ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Özkoç, beraberinde CHP İl Başkanı Ecevit Keleş, İlçe Başkanı Refik Elçin ve Ferizli Belediyesi Meclis üyesi Rüştü Yüksek ile muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısına katıldı.

Burada konuşan Özkoç, mahalle muhtarlarının çok önemli olduğunu, vatandaşların başı sıkıştığında gece gündüz demeden dertlerine çare aradıklarını belirtti.

Özkoç, muhtarların devlet ile vatandaşlar arasında önemli bir köprü vazifesini gördüğünü vurgulayarak, "Tüm muhtar arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Ankara'da TBMM'de kapılarımız sizlere her daim açık." ifadesini kullandı.

Ferizli Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Haluk Omay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.