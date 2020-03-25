CHP'li Ağbaba: "Salgın krizi ücretli çalışanların alım gücü üzerinde olumsuz etki yaratacaktır" - Son Dakika
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CHP'li Ağbaba: "Salgın krizi ücretli çalışanların alım gücü üzerinde olumsuz etki yaratacaktır"

7 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Salgın krizinin yaratacağı ekonomik durgunluk en çok ücretli çalışanların alım gücü üzerinde olumsuz etki yaratacaktır.

CHP'li Ağbaba:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Salgın krizinin yaratacağı ekonomik durgunluk en çok ücretli çalışanların alım gücü üzerinde olumsuz etki yaratacaktır." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, koronavirüs salgını nedeniyle mutfak masraflarında fahiş artışların yaşandığını belirtti.

TÜİK'in şubat ayı madde sepetine göre, salgının Türkiye'de yayıldığına dair ilk açıklamanın yapıldığı 11 Mart'tan bugüne bazı besin maddelerinde artışlar meydana geldiğini aktaran Ağbaba, asgari ücretlilerin iki yıldır ekonomik krizin yükü altında ezildiğini, virüs krizinin etkisiyle açlığa ve yoksulluğa sürükleneceğini ileri sürdü.

Yaşanan artışların en çok asgari ücretle geçinen aileleri etkilediğini savunan Ağbaba, şubattan bugüne asgari ücretlinin sofrasından 541 paket makarna ve 5,9 kilogram et eksildiğini kaydetti. Ağbaba, şöyle devam etti:

"Salgın krizinin yaratacağı ekonomik durgunluk en çok da ücretli çalışanların alım gücü üzerinde olumsuz etki yaratacaktır. 2 yıldır süren ekonomik krizin yükünü ise en çok asgari ücretliler çekmektedir. Türkiye'de çalışanların yüzde 45'inin asgari ücretlilerden oluştuğunu düşündüğümüzde milyonlarca kişi asgari ücretle geçimini sürdürmektedir.

Bu bakımdan milyonlarca çalışan kriz salgınından en çok etkilenecek kesim olarak dikkat çekmektedir. Krizin besin fiyatları üzerinde yarattığı artış asgari ücretlinin sofrasındaki besinin her gün biraz daha azalmasına neden olacaktır. Bu bakımdan gıda üzerindeki KDV oranları kaldırılmalı, milyonlarca asgari ücretlinin sofrasındaki ekmeğin azalmasına engel olunmalıdır."

Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:36 Kaynak: AA

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