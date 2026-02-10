CHP'li Başkan Tutuklandı

TUTUKLANDI
Giresun'da sanal medya üzerinden küçük yaşta kıza 'cinsel tacizde bulunduğu' iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, savcılık talimatıyla 2'nci kez ifadeye çağrılan CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Hasan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,
