CHP'li Gürer'den Süt Fiyatlarına Tepki

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ulusal Süt Konseyi'nin çiğ süt fiyatını 22,22 TL olarak belirlemesine tepki gösterdi. Gürer, "Üretici zarar ederek üretmeye zorlanıyor. Süt para etmezse üretici mecburen ineğini kesime gönderir. Bugün açıklanan bu fiyat, inek kesimini hızlandıracak, yarın hem süt hem et sorunu daha da derinleştirecektir. Enflasyon besici geliri daraltarak düşmez. Çiğ süt fiyatında 2 lira civarında artış raftaki süt ve peynir fiyatları kat kat artış olarak yansıyacak. Fahiş artışlar olabilir, Ticaret Bakanlığı rafta süt ve sütten mamul ürün fiyat artışını izlesin" dedi.

ÇHP'li Gürer, Ulusal Süt Konseyi'nin 22,22 TL olarak belirlediği çiğ süt fiyatına ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu fiyatın yem ve ahır giderlerinin gerisinde kaldığını ve gerçeklerle bağdaşmadığını belirten Gürer, artan yem, enerji, veteriner gideri, aşı,vitamin, işçilik giderleri dikkate alındığında açıklanan fiyatın üretici giderini altında kaldığını ifade etti. Gürer, "Son 5 yılda süt inekçiliği yapanlar ciddi ölçüde hayvanlarını satışa yöneldi. Küçük aile tipi işletmeler ahırın kapısını kapattı. 1-10 hayvanı olan artan giderler karşısında hayvancılığı bırakmaya başladı. Ulusal Süt Konseyi açıkladığı fiyat tavsiye fiyatı. Küçük aile tipi işletmeler çiğ süt sağdığı an aracıya ürünü vermek zorunda. Süt saklama olanağı yok. Toplayan aracı ise USK fiyatı altında fiyatla ürünü toplar ve bu da bir önceki fiyat olur. Açıklanan fiyatta çok yerde hemen uygulamaya geçmez. Çiğ süt fiyatı açıklanıyor ama bu fiyat, üreticinin cebine giren gerçek gelir değildir" ifadelerini kullandı.

Gürer, tavsiye fiyatlarının çoğu bölgede uygulanmadığını, üreticinin sanayici ve aracı baskısı altında daha düşük fiyatlara mahküm edildiğini vurguladı.

"Yem ile beslenen hayvan maliyeti sürekli artıyor"

Gürer, son bir yıl içinde hayvancılıkta girdi maliyetlerinin katlanarak arttığına dikkat çekerek, "Yem fiyatları dövize endeksli biçimde artıyor, elektrik ve mazot zamları durmuyor, veterinerlik ve ilaç giderleri üreticinin belini büküyor. Buna karşın çiğ süte verilen 22,22 liralık fiyat, maliyetleri karşılamaktan uzaktır. Üretici zarar ederek üretmeye zorlanıyor" dedi.

Süt/yem paritesinin hayvancılığın temel göstergelerinden biri olduğunu hatırlatan Gürer, "Mevcut fiyatla bu paritenin korunamadığını, üreticinin her geçen gün daha fazla zarar ediyor. 1 litre süt 1,5 kg yem alamıyor. 50 kg süt yemi 900 liraya dayandı. 12 ay kapalı alanda yem ile beslenen hayvan maliyeti sürekli artıyor" diye konuştu.

"Hem süt hem et sorunu daha da derinleştirecektir"

Gürer, çiğ süt fiyatlarının yetersiz kalmasının doğrudan hayvan varlığına olumsuz yansıdığını belirterek, "Süt para etmezse üretici mecburen ineğini kesime gönderir. Bugün açıklanan bu fiyat, inek kesimini hızlandıracak, yarın hem süt hem et sorunu daha da derinleştirecektir" diye konuştu. Türkiye'nin geçmişte aynı süreci yaşadığını hatırlatan Gürer, yanlış fiyat politikaları nedeniyle hayvan varlığının azaldığını, ardından ithalat kapılarının açıldığını ifade etti.

"Tavsiye fiyat açıklamakla sorun çözülmüyor"

Çiğ süt fiyatının "tavsiye" niteliğinde olmasının üreticiyi korumadığını dile getiren Ömer Fethi Gürer, etkin bir denetim ve bağlayıcı mekanizma olmadan açıklanan rakamların kağıt üzerinde kaldığını belirtek, "Tavsiye fiyat açıklamakla sorun çözülmüyor. Sahada uygulanmayan, denetlenmeyen fiyat üreticiyi korumaz. Üretici, sanayicinin insafına bırakılıyor" dedi.

"Raflarda fahiş artışlar olabilir"

Gürer, çiğ süt fiyatının maliyet esaslı belirlenmesi, üreticinin refah payının gözetilmesi ve fiyatların bağlayıcı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Gürer, "USK çiğ süt fiyatını litre fiyatı 19,60 liradan den 22,22 liraya çıktı. Bu fiyat süt inekçiliği yapanın maliyeti altında bir fiyat. Enflasyon düşürmeyi besici geliri daraltmakla olmaz. Çiğ süt fiyatında 2 lira civarında artış raftaki süt ve peynir fiyatları kat kat artış olarak yansıyacak. Fahiş artışlar olabilir, Ticaret Bakanlığı rafta süt ve sütten mamül ürün fiyat artışını izlesin" ifadelerini kullandı.