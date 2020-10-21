CHP'li Karabat'tan düğün salonu işletmecilerine destek talebi - Son Dakika

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, "Salgının başlangıcından bu yana hükümetin sunduğu hiçbir paket, vatandaşın derdine derman olmadı." dedi.

Karabat, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2019'da dünyayı etkisi altana alan koronavirüs salgınının, Türkiye'yi de marttan itibaren etkilediğini, bu durumun birçok iş kolunu ekonomik yönden zor durumda bıraktığını söyledi.

Vatandaşların ekonomik yönden feryat ettiğini, iktidarın ise buna karşılık pembe tablolar çizmeye devam ettiğini ileri süren Karabat, salgının başlangıcından bu yana hükümetin sunduğu hiçbir paketin, vatandaşın derdine derman olmadığını savundu.

Karabat, salgın döneminde yaklaşık 700 bin esnafın kepenk kapattığını ifade ederek, düğün salonu işletmecilerinin pandemi sürecinden en fazla etkilenen kesim olduğunu öne sürdü.

Düğün salonlarının, bir kenti canlı kılan işletmeler olduğunu dile getiren Karabat, şunları kaydetti:

"Düğün salonu işletmecileri adeta bir çıbanbaşı olarak görüldü. Verilen kredi destekleri, bu kesimi borçlandırmaktan öteye gitmedi. Düğün salonu işletmecilerinin de talepleri var. Pandemi sürecinde kiralarla ilgili devletten destek bekliyorlar. Kira stopajlarının bu süreçte alınmamasını istiyorlar. Kira ödemelerinin yapılmaması için sektörün pandemi döneminde mücbir sebep kapsamına alınmasını rica ediyorlar. Organizasyonlara ilişkin alınan kaporaların geri iadesi noktasında tüketici hakem heyetlerinin daha adil kararlar vermelerini arzu ediyorlar."