Son Dakika Haberleri: CHP'li Seçer'den Su Fiyatlarına İndirim Sözü

CHP'li Seçer'den Su Fiyatlarına İndirim Sözü

1 saat önce

Silifke'nin kırsal mahallelerinde üreticilerle buluşan CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, belli bir metreküpe kadar su tüketiminden para almayacaklarını söyledi.

CHP'li Seçer'den Su Fiyatlarına İndirim Sözü, System.String[]
Silifke'nin kırsal mahallelerinde üreticilerle buluşan CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, belli bir metreküpe kadar su tüketiminden para almayacaklarını söyledi.

Seçer, Silifke'nin Kurtuluş, Sökün, Arkum, Kapızlı ve Susanoğlu mahallelerinde kahvehane toplantıları düzenleyerek vatandaşlarla buluştu. Silifke'deki programına muhtarlarla bir araya gelerek başlayan Seçer, daha sonra Silifke Belediye Başkan adayı Mustafa Turgut, eski milletvekilleri Aytuğ Atıcı ve Ali Rıza Öztürk ile birlikte Kurtuluş, Sökün, Arkum, Kapızlı ve Susanoğlu mahallelerinde kahvehane toplantıları düzenleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Çoğunluğu üretici olan vatandaşların, 'su fiyatları çok yüksek' şeklindeki şikayetiyle karşılaşan Vahap Seçer, "Söz veriyorum. Ben belediye başkanı olduğumda belli bir metreküpe kadar su ücretsiz olacak. Yoksullara, üreticilere bu olanağı sağlayacağım. Belirlenen metreküpün üzerine çıktığında para alınacak ama şimdiki gibi pahalı değil, ucuz olacak. İddia ediyorum, söz veriyorum, hiçbir belediye başkanının döneminde olmadığı kadar ucuz bir su fiyatı belirlenecek" dedi.

Belediye başkanı olduğunda en çok yatırım yapacağı, en çok destek vereceği alanın tarım olacağını ifade eden Seçer, üreticinin kooperatifleşmesine destek olacaklarını, soğukhava tesisi ve paketle tesisi kuracaklarını söyledi.

Seçer Silifke gezisi kapsamında ayrıca Taşucu, Atayurt ve Narlıkuyu mahallelerinde kurulan seçim ofislerinin de açılışını yaptı. Seçer, Taşucu'nda yaptığı konuşmada, "Büyükşehir Belediyesi bizim için çok önemli. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda Silifke'ye hizmetler daha çok gelecek, daha hızlı gelecek. Belediye başkanı olur olmaz yapacağım ilk işlerden biri Taşucu'na atıksu arıtma tesisi kurmak olacak" diye konuştu. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:35 Kaynak: İHA

Mersin, Silifke, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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