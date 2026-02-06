CHP Lideri Özgür Özel'den Deprem Uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Logo
Politika

CHP Lideri Özgür Özel'den Deprem Uyarısı

CHP Lideri Özgür Özel\'den Deprem Uyarısı
06.02.2026 15:29
Özgür Özel, depreme hazırlığın önemini vurguladı ve CHP'nin Malatya'ya yaptığı yardımları açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Depreme hazırlanmak, deprem gününden önce gayret göstermek, depremde acıyı, kaybı azaltıyor, depremin yaralarının sarılmasını da kolaylaştırıyor." dedi.

Özel, Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'ndeki Kınalıtaş Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Depremlerden ders alınması gerektiğini, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlere ülke olarak hazırlıksız yakalanıldığını söyleyen Özel, "Depreme hazırlanmak, deprem gününden önce gayret göstermek, depremde acıyı, kaybı azaltıyor, depremin yaralarının sarılmasını da kolaylaştırıyor." dedi.

Deprem bölgelerindeki kalıcı konutların yüzde 70'inin tamamlandığını, bölgedeki kiraların yüksek, konteynerlerde yaşamın zor olduğunu dile getiren Özel, "Kimse konteynerde kalanlara laf söylemesin, onların sorunlarını çözsünler." ifadelerini kullandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine yardımda bulunan CHP'li olmayan 3 belediyeye de teşekkür ettiğini belirten Özel, parti olarak deprem bölgesine yaptıkları yardımları anlattı.

Özel, şöyle konuştu:

"Bakın Malatya'ya, biz söylemiyoruz, söylemeyince 'Hiçbir şey yapmadılar.' diyor. Bu sefer herkes kızıyor, 'Genel Başkanım söyle bunu.' Bu hafta artık çıktım, söyledim. Malatya'ya 668 aracı gelmiş CHP'li belediyelerin. 1487 personeli gelmiş. 662 tır insani yardım ulaştırmışız Malatya'ya. Yiyeceğinden çocuk bezine kadar, hijyen paketlerine kadar, deterjanına kadar. Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Malatya'da altyapı ve yol hizmetlerinde çalışmış ayrıca. Ayrıca halen daha Manisa'nın yoğun bir kilit taşı yardımı var Malatya'ya. Muğla Büyükşehir, 100 milyonluk yatırım yapıyor Malatya'ya. Cemevi, taziye evi, sosyal tesis, Doğanşehir'e Kadın Aile Gençlik Merkezi yapıyoruz. 'Taş üstüne taş koymadı.' diyor. Gel, inşaatını gez. Doğanşehir'in ilçe başkanına bir telefon aç Tayyip Bey. Sor bakalım, Cumhuriyet Halk Partisi ne yapmış Malatya'ya, ne yapıyor Malatya'ya diye."

Özgür Özel, deprem konutlarının da ücretsiz yapılmasını savunduklarını belirtti.

Kaynak: AA

