Chp, 'liselere giriş sistemi' için araştırma komisyonu önerdi

2021 eğitim ve öğretim yılında, liselerdeki öğrenci sayısında artış olacağını ve bunu karşılayabilmek amacıyla alınacak önlemlerin tespiti ile liselere giriş sisteminde yaşanan sorunların araştırılması için TBMM'de Araştırma Komisyonu kurulmasını önerdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in imzası ile TBMM Başkanlığı'na sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, AK Parti döneminde liselere giriş sisteminin defalarca değiştirildiği belirtilip, "2017 yılından bu yana liselere giriş sisteminde yeni bir model uygulanmaya başlanmıştır. Yeni modelin uygulanmaya başlanması da çocuklarımızın açıkta kalmasına engel olamamıştır" denildi.

Özel, önergede, binlerce çocuğun istedikleri lise türlerine kayıt yaptıramamaları sonucunda 'Açık Liseye' gitmek zorunda kaldıkları kaydederek, "Ayrıca; 4+4+4 eğitim modelinin uygulanmaya başlandığı yıl (2012-2013 eğitim öğretim yılı), okula başlama yaşının 60 aya çekilmesi sonucunda, 60- 66 aylık 135 bin 548, 66- 69 aylık 280 bin 643, 69- 80 aylık 1 milyon 454 bin 514, toplamda ise 1 milyon 870 bin 705 öğrenci ilkokula başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

'YÜZDE 54 ARTACAK'

2020- 2021 eğitim- öğretim yılında liselerde öğrenci sayılarının yüzde 54 oranında artacağını kaydeden Özel, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaya çıkan bu soruna ilişkin bugüne kadar herhangi bir tedbir almadığını öne sürdü. Özel, bu gerekçelerle TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergeyle; 2020-2021 eğitim öğretim yılında liselerde öğrenci sayı artışını karşılayabilmek amacıyla alınacak önlemlerin tespit edilmesi ve liselere giriş sisteminde yaşanan ve yaşanacak sorunların araştırılması için Meclis Araştırması açılmasını talep etti.