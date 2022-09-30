Gökçe Gökçen: Müjde Vermekte Mahir, Ancak Uygulamaya Gelince Fos Çıkmakta Üstüne Olmayan Akp, Artık Sözünü Tut

CHP'nin gençlik politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, ataması yapılmayan genç sağlıkçıların sorunlarını dinledi. Gökçen, "Belirsizlik içinde sürüklenip kendisine bir muhatap arayan genç sağlıkçıların hayal kırıklığına izin veremeyiz. Müjde vermekte mahir, ancak uygulamaya gelince fos çıkmakta üstüne olmayan AKP, artık sözünü tut" dedi.

Gökçe Gökçen, gençlik politikaları çalışmalarında başlattığı 'Hep Birlikte' projesi kapsamında ataması yapılmayan sağlıkçılarla bugün bir toplantı yaptı. Toplantının ardından yazılı bir basın açıklaması yapan Gökçen, şunları kaydetti:

"Ataması yapılmayan genç sağlıkçılarla düzenli olarak görüşüyoruz. Konu, Genel Başkan'ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde. Pandemi boyunca bizler için hayatını riske atan sağlık meslek gruplarına, pandemiden sonra insan sağlığına gerek kalmamış gibi davranılıyor. 2020 yılında, pandeminin henüz ilk dönemlerinde imkanlardan yoksun ve belirsizlik içinde KPSS'ye çalışan gençler, yüksek puanlar alarak başarılı oldular. Önceki sınavları ve atama kararlarını düzenli olarak takip ettikleri için benzer koşullarda atanacaklarını düşündüler. Hatta Fahrettin Koca'dan kamuoyu önünde defalarca söz aldılar. Fakat iki yıldır işsizlik ve belirsizlik, hayat pahalılığı ile birleşince moral çöküntüsüne yol açtı. Bir ümitle seslerini duyurmaya çalışan arkadaşlarımız, toplantıda şunları söyledi:

'Devletin en üst kademelerinden sözlerle bizi oyaladılar, kandırdılar. Biz, bu kandırılmışlığı bize ve ailemize yaşatanları da bize destek olanları da unutmayız. Madem atama yapmayacaksınız, bu kadar bölümü neden açtınız? Neden biz, bin bir fedakarlıklarla bu bölümleri okuduk? Neden pandemi sırasında önümüzü göremezken bin bir zorlukla bu sınava çalıştık? Puanlarımızı yakmayın, sözünüzü tutun.'

"PUANLARIN YANMASINA NEREDEYSE BİR HAFTA KALDI. DEFALARCA SÖZ VEREN SAĞLIK BAKANI KOCA, YÜZ BİNLERCE KİŞİNİN HAYALLERİYLE OYNUYOR VE HALA BİR ATAMA YAPMIYOR"

Belirsizlik içinde sürüklenip kendisine bir muhatap arayan genç sağlıkçıların bu hayal kırıklığına izin veremeyiz. Şu an bu puanların yanmasına neredeyse bir hafta kaldı. Defalarca söz veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aileleriyle birlikte yüz binlerce kişinin hayalleriyle oynuyor ve hala bir atama yapmıyor. 'Müjde' vermekte mahir, ancak uygulamaya gelince fos çıkmakta üstüne olmayan AKP, artık sözünü tut. Bu sözü de daha önce yaptığın gibi sağlık atamalarının içine işçi ve koruma personelini de dahil ederek yüz binlerce atama yapıyormuş gibi göstererek tutma. Şeffaf ol, adil ol, dürüst ol. Sağlık gibi mühim bir konuda bir kez olsun vatandaşın yanında ol."