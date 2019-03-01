CHP'nin Yeni Bodrum Adayı Ahmet Aras Oldu

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Polislerden 65 Yaşındaki Çete Liderine Okkalı Yanıt: Seni Bu Dosyadan Emekli Ederiz

Meral Kaplan'dan Yardım Çığlığı: Eski Eşim Çocuğumu Kaçırmak Üzere

Kampanya Koşullarını Yerine Getirmeyen Firmaya, Şikayet Üzerine 241 Bin Lira Ceza Kesildi

Sürücünün Çarpıp "Ne Olur Ölme" Diye Başında Ağladığı Genç Kız Yaşamını Yitirdi