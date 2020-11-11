Çiğli'de üst yapı çalışmaları hız kesmiyor - Son Dakika

İzmir'in Çiğli ilçesinde, belediye tarafından kent genelinde başlatılan üst yapı çalışmaları kapsamında bordür ve tretuvar yapımı, çevre düzenlemesi ve parke taş çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Çiğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Evka-2 Mahallesi 6812 sokakta bulunan parkta kauçuk kaplama ve parke taş döşeme, Güzeltepe Mahallesi 8156 sokak ve İnönü Mahallesi 9207 sokakta bordür yapımı, Ataşehir Mahallesi 8211/15 sokakta parke taş döşeme, Uğur Mumcu Mahallesi 8925 sokakta ve Balatçık Mahallesi 8914/5 sokakta çevre düzenlemesi çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Balatçık'ta yapımı devam eden köprünün ise kısa sürede tamamlanarak hizmete gireceği ifade edildi. Üst yapı çalışmalarıyla ilgili ilçe genelinde çalışmaları yoğunlaştırdıklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, "Ekiplerimiz tüm mahallelerde incelemelerde bulunuyor. Gerekli gördükleri çalışmaları aciliyet durumlarına göre sıraya koyuyor. Evka-2, Güzeltepe, İnönü, Ataşehir, Balatçık ve Uğur Mumcu Mahallelerindeki çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Tüm hemşehrilerimizin konforlu bir yaşam sürmesi adına çalışmalarımız diğer mahallelerimizde de program dahilinde devam edecek" dedi. - İZMİR