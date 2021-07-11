Suriyelilerin Kurban Bayramı öncesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri sürüyor - Son Dakika

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişler 18 Temmuz'da tamamlanacak. Türkiye 'ye dönüşler ise 31 Aralık 'a kadar yapılabilecek.

Gümrük girişindeki jandarma ve gümrük muhafaza görevlileri, ilk kabul sırasında Suriyelilerin kimlik ve bavul kontrollerini gerçekleştiriyor.

Bayramı ülkelerinde geçirmek üzere başvuruda bulunan Suriyeliler, sabahtan itibaren sınır kapısı önüne gelerek işlemlerini yaptırıyor.

Suriyelilerin Kurban Bayramı öncesinde Hatay 'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri devam ediyor.

WhatsApp'a yeni bir özelik geldi! Artık mesajlar bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak