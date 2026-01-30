Çin-ABD Ticaret İlişkileri Güçleniyor

BEİJİNG, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Wang Yong, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Çin Halk Cumhuriyeti Amerikan Ticaret Odası'nın yıllık yemek organizasyonunda konuşma yaptı, 29 Ocak 2026.

Wang, Çin ve ABD iş dünyasına, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrarlı ve uzun vadeli gelişimini desteklemek amacıyla tatbiki işbirliğini derinleştirme çağrısında bulundu.

Etkinliğe, iki ülkenin siyaset ve iş dünyasından yaklaşık 400 temsilci katıldı. (Fotoğraf: Ding Lin/Xinhua)