Çin\'de Çölleşme ile Mücadele ve Ek İstihdam

MOYU, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Xinjiang bölgesinde öncelikli görevler arasında yer alan çölleşme ile mücadele ve kontrol çalışmaları, tarımın durgun olduğu dönemde yerel çiftçilere ek istihdam olanağı sağlıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü koşullara rağmen yerel çiftçiler, saz hazırlama ve kum ızgaraları döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar, çevredeki bölgenin ekolojik güvenliğini güçlendirmenin yanı sıra çiftçilere ek gelir de sağlıyor.